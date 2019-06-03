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Мальта стала первой страной, узаконившей блокчейн 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Благодаря уникальному процессу лицензирования предприятия, ориентированные на блокчейн, включая Технологию распределенного реестра (DLT), Smart Contracts или цифровые финансовые продукты и услуги (например, виртуальные валюты и ICO), получают надежную сертификацию Центрального европейского органа, что обеспечивает полное доверие к технологии.
Процесс лицензирования инновационных технологических соглашений и услуг контролируется Мальтийским агентством цифровых инноваций (MDIA), которое отвечает за предоставление аккредитации независимым системным аудиторам, которые проводят системные обзоры и дают заключение о соответствии Инновационным технологическим соглашениям (ITA). А еще — за выдачу сертификации утвержденным Инновационным технологическим соглашениям.
Для компаний, имеющих дело с виртуальными валютами, лицензии выдаются Управлением финансовых услуг Мальты (MFSA) в соответствии с законом о виртуальных финансовых активах (VFA). Для дальнейшего продвижения инноваций как одной из основ своей экономики и обеспечения рынка ценными необходимыми кадрами, Мальта старается обеспечить правильное обучение и образование в этом секторе. Образовательные курсы доступны в Центре технологий распределенного реестра при Мальтийском университете или в Академии Блокчейна.
Сильвио Шембри, младший министр по финансовым услугам, цифровым технологиям и инновациям:
Мы открыты для бизнесменов с 5 континентов. Наши правила ясны и прозрачны для всех, и любой игрок, который их придерживается, может работать на Мальте. Мы приглашаем вас приехать и посетить второй саммит Delta в первую неделю октября 2019 года и напрямую связаться с нами.
Стивен Маккарти, генеральный директор Управления по цифровым инновациям Мальты (MDIA):
Наша цель — вывести Мальту на передовую технологических инноваций и создать «передовой центр» для цифровой экономики. Управление по цифровым инновациям Мальты будет играть важную роль в воспитании доверия и уверенности системам, управляемым инновационными технологиями, прокладывая путь к Мальте как «острову блокчейна».
Доктор Джошуа Эллул, председатель Управления по цифровым инновациям Мальты (MDIA) / директор Центра технологий распределенного реестра, Мальтийский университет:
В Центре Технологий распределенного реестра при Мальтийском университете мы разработали междисциплинарную магистерскую программу, в рамках которой студенты приобретают опыт в конкретной области, а также знакомятся с другими профессиями, включая связанные с ними юридические аспекты, особенности ведения бизнеса и информационно-коммуникационные технологии, что позволяет им стать отличными профессионалами.
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Другое , Стивен Маккарти , Мальта
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