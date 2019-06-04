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Что «зачищает» Худайнатов 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Газета «Собеседник» обратила внимание, что из биографии президента АО «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова в Википедии «исчез» целый пласт его биографии, касающийся работы Худайнатова первым замом мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, который пал жертвой киллеров в разгар «лихих девяностых». По утверждению «Собеседника», бизнес Худайнатова — это абсолютно парадоксальная вещь, потому что его «Независимая нефтегазовая компания» (с 2017 года — АО «Нефтегазхолдинг») с момента своего создания «в долгах как в шелках».
Газета напоминает, что Худайнатов создавал и развивал свой бизнес на заемные средства. Например, ВТБ в 2014 году выделил одной из его оффшорных компаний кредит на покупку доли семьи Мусы Бажаева в совместном проекте. «Собеседник» недоумевает, почему банки дают в долг Эдуарду Худайнатову, ведь его компании год за годом декларируют гигантские убытки.
Как утверждает «Собеседник», 2017 год «Нефтегазхолдинг» показал совокупный убыток в размере 2,1 млрд рублей. 2018 год — с убытком 2,4 млрд Складывается впечатление, продолжает газета, что настоящий бизнес Худайнатова — это набрать долгов и не отдавать. Нередко бизнесмен и его «Нефтегазхолдинг» звучат в СМИ в связи со своими долговыми обязательствами и попытками их реструктуризации. И даже, удивляется «Собеседник», если есть новость, что, например, в феврале 2019 года Худайнатов вернул кредит ВТБ на $4 миллиарда, то, при ближайшем рассмотрении — «долговой миллионер» вернул долг за счет нового займа.
Рассмотрел «Собеседник» и такое «направление» бизнеса Худайнатова, как просить поддержки у государства, напомнив, что в 2017 году деловые СМИ писали, что ВТБ (госбанк) сроком на 2 года разрешил Худайнатову не платить проценты и тело кредита на общую сумму $4 миллиарда. Уже в этом году, за обещание разработать Пайяхское месторождение в Арктике и довести добычу до 1 млрд тонн нефти, Худайнатов попросил государство освободить его и от уплаты НДПИ, и дать налоговый вычет на геологоразведку, и дать финансирование из бюджета на строительство международного пропускного пункта в бухте Север, и еще многое другое. И сразу же попытался перепродать арктическую мега-бизнес-идею, пригласив в проект британскую British Petroleum. Ведь внешне идея выглядит как перспективный проект в Арктике, настолько перспективный, что даже государство поддерживает бизнесмена. Кто там из иностранных инвесторов разберется, что пока прожект Худайнатова — это просто громкий анонс, за которым из реальных дел стоит только его зачищенная биография в Википедии. «Собеседник» удивляется, как Худайнатов надеется найти инвесторов на Западе, ведь там очень сильны политические и общественные экологические движения. А один из активов бизнесмена — Хабаровский НПЗ — годы подряд звучит в экологических скандалах в регионе. «Собеседник» предполагает, что именно статьи о том, как НПЗ травит жителей Хабаровска, станут следующими, вслед за биографией Худайнатова, павшими в виртуальной «зачистке».
Вспомнил «Собеседник» и про «семейный спрут» Худайнатовых. По информации газеты его жена руководит сетью заправок под вывеской «Салымнефтьсервис», а младший брат Жан Худайнатов по примеру старшего прославился тем, что в 2006 году стал поручителем кредита на 75 миллионов долларов в латвийском Parex Banka. Кредит брали, естественно, под громкий и масштабный проект, как водится у Худайнатовых. А когда пришло время платить, структуру-должника просто ликвидировали.
Впрочем, резюмирует «Собеседник», со временем эти и другие критические публикации в Интернете, где Худайнатов предстает в своем истинном обличье «вечного должника» и «борца с экологией», тоже можно «зачистить». Как уже «зачищают» мутные эпизоды его биографии вроде работы в мэрии Нефтеюганска под началом покойного Петухова.
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Другое , Муса Бажаев , Владимир Петухов , Эдуард Худайнатов , Банк ВТБ , ННК , Нефтеюганск
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