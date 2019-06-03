Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча контактной группы по урегулированию на Донбассе состоится 5 июня. Это будет первая подобная встреча с момента вступления Зеленского в полномочия главы государства.

В рамках контактной группы представители Москвы Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР обсуждают вопросы, связанные с урегулированием на востоке Украины.

Представлять украинскую сторону на переговорах трехсторонней группы по Донбассу снова будет Леонид Кучма — об этом заявил Владимир Зеленский. Кучма уже занимал эту позицию до октября 2018 года.

Борис Грызлов. На этом посту первого президента Украины сменил бывший премьер-министр и министр обороны страны Евгений Марчук. Несмотря на преклонный возраст — Кучме 80 лет — он считается одним из уважаемых политиков на постсоветском пространстве, который хорошо и давно знает президента России Владимира Путина . С российской стороны контактную группу возглавляет экс-глава Госдумы

При этом Зеленский заявил, что у Киева есть «конкретные предложения и новые решения» по урегулированию военного конфликта, передает РИА «Новости».

«Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать нее собирается», — заявил Зеленский на брифинге.

Какие именно предложения собирается выдвинуть украинская сторона, не сообщается.

Один из вопросов, который решается в контактной группе, — обмен пленными.

Зеленский заявлял во время предвыборной кампании, что его главное желание — прекращение войны в Донбассе. Уже после вступления в должность на встрече с сенатором США Робертом Портманом политик отметил, что страна ведет «две войны». Одна из них — «война с Россией », а другая — «война с коррупцией» внутри страны.

Эксперты отмечают, что пока у Зеленского нет четкой позиции по урегулированию в Донбассе.

Ранее он говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но затем отказался от этой идеи. В Кремле, между тем, подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и переговоры нужно вести непосредственно с руководством непризнанных республик. Это, к слову, подразумевают минские соглашения, однако Киев систематически уклоняется выполнять политическую часть своих обязательств, на что неоднократно указывала Россия.

Недавно Зеленский был в Донбассе и пообщался с украинскими военными, однако этот визит принес лишь эскалацию конфликта. Как сообщили в самопровозглашенных республиках, Вооруженные силы Украины усилили огонь по позициям своих противников после визита президента Украины.

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС [операции объединенных сил], усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

Эти слова подтвердила «Газете.Ru» и жительница ДНР Карина: «Стреляют каждый день точно, но мы приспособились, хотя окраины страдают».

Переговоры контактной группой могут стать прологом для контактов в рамках «нормандской четверки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , для проведения встречи лидеров «нормандского формата» необходимо понимание того, что Киев готов выполнять минские договоренности.

По его словам, разговоры о проблеме невыполнения минских договоренностей возобновились с приходом к власти нового президента. Представитель Кремля отметил, что необходимость в переговорах по урегулированию существует, в том числе и в «нормандском формате».

«Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков.

Дипломат отметил, что их возможно провести в ближайшем будущем и он ждет подходящего времени для этого, передает ТАСС. «Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем. В данный момент я не знаю, в какой форме это будет», — заявил он.

Волкер отметил, что за время более ранних контактов «Россия дала понять, что не видит возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании».

«Посмотрим, как теперь будут обстоять дела во время парламентской кампании, когда будет подходящее время, чтобы встретиться и продолжить обсуждение», — сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине. По словам Волкера, главной темой переговоров должно стать решение вооруженного конфликта в Донбассе.

В то же время директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков , комментируя интернет-конференцию Волкера, заявил, что встреча с Суркова с Волкером не планируется, однако дело здесь не в выборах на Украине, на которые ссылается американский представитель.

«Просто с Волкером не о чем говорить. Его позиция известна и неприемлема. В продолжении диалога появится смысл, когда и если эта позиция изменится», — подчеркнул политолог.