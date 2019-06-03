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Ингушетию назвали регионом под контролем ОПГ 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Организованные преступные группировки (ОПГ) контролируют практически все сферы бизнеса и жизни в Ингушетии, говорится в репортаже журналистов программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».
В подводке к репортажу сказано, что ОПГ «держат в страхе» бизнесменов и простых граждан в регионе, а также взяли под свой контроль на территории республики нефтяной бизнес, АЗС, аптеки и торговые центры. «Представители криминальных структур региона воруют миллионы на госконтрактах и обналичивают бюджетные деньги в карманных фирмах-помойках», — добавила ведущая.
Журналисты рассказывают о проверках силовиками нелегальных заправок в Ингушетии. «Они работают без лицензии, не платят налоги, храня топливо опасным способом, незаконно заправляют бытовые баллоны», — утверждают авторы репортажа. По их данным, из-за многочисленных нарушений была закрыта «Магас-Ойл» — сеть таких заправок. Ее «Россия 24» связывает с бывшим сенатором и экс-заместителем полпреда президента в Южном федеральном округе Мусой Келиговым. Сообщается, что компании Келигова вели бизнес без оформления необходимых лицензий и нарушали требования безопасности.
Помимо этого окружение Келигова называют причастным к фирме, которая организовывала поездки паломников в Мекку. Утверждается, что эта компания не заплатила налогов на 22 миллиона рублей и обманывала клиентов «не без помощи» муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, который, как отмечает канал, является «очень богатым человеком».
«Эти люди будут сдавать в аренду здания, пожар в которых может унести жизни десятков людей. Им позволено покупать землю по 23 копейки за метр, (…) они могут экономить на безопасности детей в школах», — сказано в репортаже.
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Другое , Республика Ингушетия
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