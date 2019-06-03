Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве 

Rambler News Service + ещё 13 9 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) — 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
«По итогам проверки у всех главных распорядителей, за исключением Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9%, ФМБА — 32,4%», — сказано в материалах.
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень заявил, что «низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП».
Отмечается, что не завершены работы по 4 из 12 объектов капительного строительства. По данным Счетной палаты, «ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории».
Кроме того, Счетная палата указывает, что «Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по 3 из 5 показателей госпрограммы „Развитие здравоохранения“: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи».
В материалах говорится, что в некоторых регионах не достигнуты показатели по охвату населения медосмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.
В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников, отмечается в материалах.
Кроме того, проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение госзадания у Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также нарушения в сфере закупок во всех объектах проверки.
Rambler News Service: последние новости
Россию пригласили на июньскую сессию ПАСЕ Колокольцев заявил о четырехкратном росте доли синтетических наркотиков в России Новак оценил майское сокращение добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+
Комментарии
Другое , Михаил Мень , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Счетная палата , Роспотребнадзор , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины17
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу23
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»69
Скандал с Малаховым: Собчак ответила Галкину10
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца143
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
09:34
Ассанжа передумали арестовывать
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение