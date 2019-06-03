Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве

«По итогам проверки у всех главных распорядителей, за исключением Росздравнадзора , отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9%, ФМБА — 32,4%», — сказано в материалах.

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень заявил, что «низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП».

Отмечается, что не завершены работы по 4 из 12 объектов капительного строительства. По данным Счетной палаты, «ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории».

Кроме того, Счетная палата указывает, что «Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по 3 из 5 показателей госпрограммы „Развитие здравоохранения“: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи».

В материалах говорится, что в некоторых регионах не достигнуты показатели по охвату населения медосмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников, отмечается в материалах.

Кроме того, проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение госзадания у Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также нарушения в сфере закупок во всех объектах проверки.