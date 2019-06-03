В США призвали избавить Венгрию от «российского влияния»

Группа конгрессменов США подготовила резолюцию, в которой призвали Вашингтон противодействовать «российскому воздействию» на Будапешт . В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что Венгрия могла бы стать успешным партнёром Соединённых Штатов, однако её руководство ведёт страну по пути «угнетения и изоляции». Это не первая попытка американцев изменить ситуацию в Венгрии под предлогом якобы вмешательства Кремля — в январе американские сенаторы обратились к Дональду Трампу с просьбой «защитить демократию», указав на негативные последствия сближения Будапешта с Москвой . По мнению политологов, Штаты недовольны независимой политикой венгерского премьер-министра Виктора Орбана , который выступает за сотрудничество с РФ и против оказания на неё давления. США наделили себя правом изменить ситуацию, считая, что выражают интересы всего западного мира, отмечают эксперты.

Американские конгрессмены Элиот Энгель, Элси Хастингс, Марси Каптур (от Демократической партии ) и Джо Уилсон (от Республиканской) обеспокоены «ослаблением демократических институтов» в Венгрии. По их мнению, правительство страны восточноевропейской страны предприняло шаги, направленные на подрыв свободных выборов, ограничение деятельности независимой прессы и гражданского общества. Кроме того, негативное влияние на Венгрию якобы оказывает Россия, считают парламентарии. Об этом говорится в подготовленной ими резолюции, с текстом которой ознакомился RT.

«Палата представителей призывает Государственного Секретаря поддержать принимаемые в Венгрии усилия по борьбе с коррупцией, противодействию вредоносному влиянию Российской Федерации, укреплению независимых СМИ и стимулированию активной деятельности гражданского общества, а также призывает его всецело опираться на ежегодные Доклады о положении дел в сфере прав человека при выявлении возникающих в ней проблем», — говорится в документе.

Конгрессмены выражают возмущение по поводу политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам одного из авторов документа Элиота Энгеля, Орбан избрал автократический путь управления и сотрудничество с Россией, что является «неприемлемым».

«Нельзя мириться с наличием тесных связей между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным . Чрезвычайно важно не дать Венгрии оказаться в роли троянского коня, оставленного Кремлём в НАТО . Призываю администрацию Трампа незамедлительно принять меры в связи с данными опасениями насчёт Венгрии», — заявил конгрессмен.

Его коллега Элси Хастингс, в свою очередь, добавил, что «демократическая Венгрия» могла бы быть успешным партнёром для США и союзников по Североатлантическому альянсу. Вместо этого, по мнению парламентария, Орбан «направляет страну по опасному пути угнетения и изоляции».

Соединённые Штаты уже не в первый раз пытаются «изменить» ситуацию в Венгрии, ссылаясь на то, что Россия якобы вмешивается в дела государства. Так, в январе сенаторы подготовили ещё одну резолюцию, в которой призвали президента США защитить «демократические нормы» в Венгрии. Политики подчёркивали, что сближение Орбана с Москвой «оскорбляет решение венгерского народа вернуться к демократии после десятилетий советской тирании».

При этом сам Виктор Орбан в прошлом году заявлял американским дипломатам, что предпочитает выстраивать нейтральную внешнюю политику. Венгерский премьер также ответил отказом на призыв США усилить давление на Россию и Китай.

Выходит из-под контроля

Подобные резолюции конгрессменов объясняются тем, что в США недовольны независимыми действиями Будапешта, считает руководитель центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Венгерское руководство проводит самостоятельный независимый курс в сфере внешней политики, в частности поддерживает нормальные торгово-экономические связи с Россией, развивает взаимовыгодные проекты, в том числе и в сфере энергетики. Это сильно раздражает американские политические классы и бизнес-элиту», — рассказал Батюк в беседе с RT.

Если Венгрия продолжит следовать такому политическому курсу, можно ожидать дальнейших попыток Вашингтона оказать влияние на страну, отметил политолог.

Между тем заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Штаты в очередной раз использовали образ «агрессивной России», чтобы реализовать свои политические амбиции в Европе.

«Россию используют как предлог, чтобы сделать зачистку политического поля Евросоюза . Эта резолюция — не случайность, а часть технологии», — уверен эксперт.

Ещё один плацдарм для «влияния»

Конгрессмены США обращают внимание на то, что Венгрия позволила открыть на своей территории штаб-квартиру Международного инвестиционного банка (МИБ). Они утверждают, что структура якобы имеет связи с российской разведкой. Как отмечается в тексте резолюции, наличие головного офиса банка в Будапеште предоставит Москве возможность «проводить операции влияния» внутри НАТО.

«Палата представителей выражает глубокую обеспокоенность в связи тем, что решение правительства Венгрии позволить Международному инвестиционному банку открыть там свою штаб-квартиру чревато тем, что Российская Федерация получит ещё один плацдарм для проведения операций по расширению собственного влияния в пределах НАТО», — сообщается в документе.

В МИБ входят девять стран-членов, а крупнейшими акционерами являются Россия, Болгария и Венгрия. В прошлом году Виктор Орбан лично попросил президента РФ Владимира Путина передать руководству банка, чтобы оно подумало о переносе главного офиса из Москвы в Будапешт. В результате в октябре акционеры пришли к согласию.

Глава венгерского правительства также высказывался за расширение финансового сотрудничества с Россией. На данный момент страны активно взаимодействуют в энергетической сфере — Россия поставляет газ, реализует совместный проект АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.

Как заявил в феврале глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв , Россия ценит самостоятельную позицию Венгрии в Евросоюзе и НАТО и рассчитывает на продолжение активных двусторонних контактов.

«Признаюсь, что мы отдаём должное и с большим уважением относимся к самостоятельной политике Венгрии и в двустороннем контексте, и в рамках евроинтеграционных структур», — сказал сенатор.

«Регресс демократии»

Американские конгрессмены также уверены, что в последние годы в Венгрии наблюдается «регресс демократии». В связи с этим они считают, что Штатам и дальше следует «помогать» венгерскому гражданскому обществу.

«Данная резолюция служит ясным указанием на то, что США будут и впредь дорожить важными двусторонними отношениями с Венгрией, рассматривая в качестве приоритета содействие становлению в Венгрии крепкого и свободного гражданского общества», — считает один из авторов резолюции Джо Уилсон.

Тем временем большинство жителей Венгрии выражают поддержку партии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз». По результатам выборов в Европарламент , которые прошли в странах ЕС в конце мая, она набрала более 50% голосов и получила наибольшее число мнадатов.

Евроскептики и правые успешно прошли в Европарламент, и это напугало Вашингтон, отметил политолог Андрей Суздальцев. Теперь США будут искать повод, чтобы изменить этот баланс. В понимании американского истеблишмента то, что они делают в других странах, не является вмешательством во внутренние дела, подчеркнул он.

«Если народ голосует не так, как хотят США — народ ошибается. Соединённые Штаты наделили себя правом изменить ситуацию, так как считают, что выражают интересы всего западного мира», — добавил эксперт.

Напомним, что по результатам европейского голосования центристские фракции, которые во многом определяли политику ЕС, утратили лидерство. Вместе с тем евроскептики укрепили свои позиции. В частности, их поддержали большинство граждан Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Польши.