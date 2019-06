«Вся его карьера — вранье»: как Руис наказал Джошуа

Мексиканец Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа , отобрав у британца четыре пояса и титул абсолютного чемпиона мира. Победа мексиканца стала самым ярким апсетом последних лет, ведь Джошуа был неоспоримым фаворитом и уже настраивался на поединок с Деонтеем Уайлдером, однако первое поражение в карьере вынудит его задвинуть свои амбиции.

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке прошел вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого стали Энтони Джошуа и Энди Руис-младший. На кону стояли четыре пояса британца — WBA Super, WBO, IBO и IBF. Специалисты и болельщики и пророчили, что для Джошуа поединок станет проходным, однако мексиканец четырежды отправил Энтони в нокдаун.

Все кончено было для британца в седьмом раунде — рефери засчитал ему технический нокаут, а Энди праздновал победу.

Главная разница между Джошуа и Руисом, которая явно бросается в глаза, — это их габариты. Если британец атлетически мощный и одаренный физически, то Энди склонен к полноте, а в совокупности с детским лицом и вовсе выглядит довольно несуразно. На церемонии взвешивания Руис оказался на 9 кг больше чемпиона. Так или иначе, но рекорд у Энди до боя с Джошуа был приличным — 32-1. Однако с действительно большими соперниками он никогда не встречался, а все его пояса, WBO Inter-Continental и NABF, не столь значимы в мире бокса.

Джошуа — полная противоположность. Непобедимый боксер, для которого защита IBF стала уже седьмой. В своей карьере он бил Владимира Кличко Александра Поветкина , а в 2019-м должна была состояться его долгожданная встреча с Деонтеем Уайлдером. Все шло к тому, что Руиса чемпион не заметит, но Джошуа был бледной тенью самого себя.

В третьем раунде Руис отправился в нокдаун, однако каким-то чудом за очень короткий отрезок восстановился и дважды сбил с ног самого Джошуа. Британец оказался не готов к скорости и вспышкам мексиканца. Ведь, что примечательно, Руис атаковал Энитони мощнейшими сериями только после того, как сам пропускал удар.

Однако пользоваться моментом Руис не стал, и четвертый раунд получился достаточно скромным. Хотя далеко не секрет, что примерно в этот момент Джошуа обычно проседает в поединках. Так было, например, в бою с Кличко, когда Энтони оказался на грани нокаута.

RECAP: Round 3: Joshua puts Ruiz Jr downRound 3: Ruiz Jr puts Joshua downRound 3: Ruiz Jr puts Joshua downRound 7: Ruiz Jr puts Joshua downRound 7: Ruiz Jr puts Joshua downRound 7: Referee STOPS the fight: Ruiz Jr wins the IBF, WBA, WBO, IBO world titles pic.twitter.com/XzQNT4fgTA— BBC Sport (@BBCSport) 2 июня 2019 г.

До седьмого раунда соперники разменивались редкими активными действиями: у Джошуа переставал проходить его фирменный джеб, а из-за этого не мог атаковать Руис, поскольку для него катализатором всплесков были именно пропущенные удары. Но, окончательно потеряв концентрацию, Джошуа меньше чем за минуту дважды оказался в нокдауне.

На вопросы рефери о готовности продолжать бой Энтони не отвечал, а на недоумение судьи отвечал потерянным взглядом. В конце концов поединок пришлось остановить окончательно, зафиксировав победу Руисом техническим нокаутом. На тот момент Джошуа проигрывал на карточках двух судей.

Мексиканец сам был в шоке, начав безумно прыгать по рингу вместе со своей командой. Это был действительно один из лучших апсетов, который видел мир бокса за последнее время.

А Бронзовый бомбардировщик, с которым так желал встретиться Джошуа, теперь только смеется над бывшим чемпионом.

«Джошуа не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из вранья, противоречий и подарков. Это факт, и теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Но за здоровье Джошуа, так или иначе, было действительно тревожно. Он по-прежнему стоял и не мог ничего сказать, провожая празднования Руиса пустыми глазами. Медики проверили рефлексы британца и не нашли угрозу для жизни, позволив тому остаться на ринге.

Что интересно, на ринге даже официальные лица практически безэмоционально реагировали на победу Руиса, а зрители и вовсе потянулись к выходу. Минутой неожиданной славы, пришедшей к мексиканцу, воспользовался Джошуа. Бывший чемпион выразил уважение новому хозяину титулов и извинился перед своими болельщиками, тактично покинув ринг.

«Это был просто не мой вечер. Это был вечер Энди Руиса. Но знаете что? В этом поражении есть плюс для телевизионщиков и для стриминговой платформы DAZN, а также для всех телезрителей. Теперь мне нужно работать и побеждать снова»,

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис, который на своей шкуре познал позор Джошуа, потерпев знаменитое сенсационное поражение от Хасима Рахмана в 2001 году, не нашел слов для объяснения провала Энтони.

«Даже не знаю, что говорить. Но хотелось бы поздравить Руиса, который стал первым мексиканцем — чемпионом мира в супертяжелом весе. Мое уважение Джошуа. Соберись и извлеки урок из этого. Не переживай, ты вернешься», — написал Льюис в твиттере.

Победу Руиса связывают с «проклятием Дрейка», ставшим популярным интернет-явлением в последних месяцах.

Дело в том, что внимательные болельщики нашли взаимосвязь совместных фотографий популярного музыканта со спортсменами, чьи команды после такого снимка проигрывали. Футбольный клуб «Рома» до конца сезона даже запретил своим игрокам фотографироваться вместе с Дрейком, а вот Джошуа сделал злополучный снимок три недели назад. Совпадение?

Исходя из разницы в классе Джошуа и Руиса, эта теория не кажется такой уж безумной.

After posting for a picture with @Drake: Anthony Joshua lost to Ruiz Conor McGregor lost to Khabib Sergio Aguero missed a penalty in the Champions League vs Spurs Serena Williams lost in US Open Kentucky Wildcats no final The @Drake curse strikes again. pic.twitter.com/ZFi2Tvm5fW— SPORF (@Sporf) 2 июня 2019 г.