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РЖД запустили ускоренный поезд из Самары на Дальний Восток 

ТАСС 59 минут назад
САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Первый ускоренный контейнерный поезд отправился сегодня, 31 мая, со станции Безымянка Куйбышевской магистрали (филиал ОАО «РЖД») до станции Угольная Дальневосточной железной дороги, сообщается в пресс-центре Куйбышевской железной дороги. Поезд преодолеет расстояние более 8 тыс. км за девять суток. Для сравнения, перевозка контейнеров в сборных поездах из вагонов разного типа на тоже расстояние составляет почти месяц.
В составе поезда отправляются грузы из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей, Республики Татарстан направлением на Камчатку, Магадан и Сахалин. В перспективе планируется экспортировать грузы в страны Азиатского-Тихоокеанского региона.
По словам начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова, новый сервис станет мощным импульсом для экономического роста в регионах Поволжья с учетом выхода на дальневосточные рынки и рынки стран АТР.
Весь комплекс услуг оказывается силами подразделений холдинга «РЖД»: Куйбышевской железной дорогой, Куйбышевским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, Дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, филиалом ПАО «ТрансКонтейнер».
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Другое , Трансконтейнер , РЖД , Куйбышевская железная дорога , ИТАР-ТАСС , Самара
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