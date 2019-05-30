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Балетно-футбольная дискотека с участием Цискаридзе и Акинфеева пройдет на ВДНХ в Москве 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дискотека, посвященная одновременно футболу и балету, пройдет в рамках фестиваля «Мировые балетные каникулы» на ВДНХ в Москве 1 июня. Гостями праздника станут Николай Цискаридзе, Игорь Акинфеев и Дмитрий Губерниев, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе оргкомитета фестиваля.
"С 21:45 до 23:00 приглашаем пообщаться, потанцевать и просто отлично провести время на площади Дружбы Народов. За классную музыку отвечает DJ Грув. Тема вечеринки — «ФутБалет» — объединяет главные события прошлого и нынешнего лета, те, что затронули и вдохновили всех без исключения: чемпионат мира по футболу и фестиваль «Мировые балетные каникулы» — футбол и балет. А специальными гостями на ней станут легенда российского балета Николай Цискаридзе, капитан сборной России на ЧМ-2018, звездный футболист Игорь Акинфеев и прославленный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев", — говорится в сообщении.
В мероприятии также примут участие танцевальные коллективы Московского творческого объединения «Сириус», чирлидеры и артисты в образах футболистов и балерин. Вход бесплатный.
Фестиваль «Мировые балетные каникулы» пройдет на ВДНХ с 31 мая по 2 июня. В рамках него для посетителей проведут 150 часов танцевальных мастер-классов, они будут идти в режиме нон-стоп на семи сценах у фонтана «Дружба народов».
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Комментарии
Другое , Николай Цискаридзе , Дмитрий Губерниев , Игорь Акинфеев , ИТАР-ТАСС , Москва
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