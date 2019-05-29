Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины . Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!» — написала Захарова в фейсбуке.

Ранее депутаты Львовской обладминистрации потребовали от Владимира Зеленского прекратить использование русского языка в своих выступлениях — это якобы «нарушает закон и права граждан Украины».

Захарова добавила, что смешным ей кажется то, что «очнулись» львовские депутаты уже после выборов, хотя, по ее словам, так всегда бывает с «девами неразумными».

Четырьмя днями ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заступился за чиновников, которых президент страны Владимир Зеленский упрекнул в незнании родного языка. Омелян, в свою очередь, раскритиковал Зеленского за использование русского языка, передает НСН.

Зеленский в ходе форума интернет-деятелей iForum 2019 заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: «диджитализация», «гиперлуп», « Илон Маск » и «инновация».

В своем фейсбуке Омелян поправил Зеленского и сообщил, что «диджитализация» надо писать и произносить как «дигитализация», а также рассказал об успешно реализуемых на Украине технологиях.

«И, извините, что на украинском, потому что на кацапской мове чиновнику не пристало говорить, тем более президенту. Может хватит популизма, чувак?

Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем как критиковать работу других людей, придумай что-то свое и разберись в сроках», — возмутился украинский министр.

15 мая экс-президент Украины Порошенко подписал закон об украинском языке. Согласно документу, украинцы обязаны использовать его практически во всех сферах жизни, в том числе в магазинах и кафе. Против этого законопроекта выступали российские политики, считая его дискриминирующим права русскоязычного населения.

«Он [документ] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Первая задача нового закона — защита государственного статуса украинского языка, говорится в заявлении пресс-службы Рады. Стоит отметить, что поддержка государством украинского языка касается не только речи и письма, но и языка жестов. По закону власти Украины обязаны поддерживать «развитие украинского языка жестов в качестве основного или одного из основных средств общения жестоязычных лиц», то есть глухонемых.

За нарушение языкового закона вводится административная ответственность, а за «надругательство и пренебрежение» к украинскому языку можно понести уголовное наказание.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что не стоит притеснять русский язык, и даже защищал его. «Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, — это потрясающе», — отмечал он.

Кроме того, будучи кандидатом на пост президента Украины, он предлагал создать телеканал с вещанием на русском языке. В его планах было вещание на таких территориях, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым, США, Европа и Израиль. Таким образом, утверждал Зеленский, телеканал докажет, что у жителей территорий, неподконтрольных Киеву, не «хотят отбирать русский язык».