Москвич нашел у себя в автомобиле змею

Житель Москвы обнаружил в багажнике своей машины на юге города змею. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

Рептилия, извлеченная из автомобиля спасателями, оказалась медянкой — неядовитой змеей из семейства ужеобразных, которая не представляет угрозы для людей.

О дальнейшей судьбе змеи не сообщается.

В конце апреля герпетолог Иван Ермолов предупредил москвичей о возможности обнаружить в столичных парках агрессивных змей. Поведение рептилий объясняется наступлением у них брачного периода. «Если не знаете, что за змея, лучше с ней не контактировать, потому что может укусить», — посоветовал он.

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