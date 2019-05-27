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Москвич нашел у себя в автомобиле змею 

Мослента + ещё 3 5 часов назад
Фото: Мослента
Житель Москвы обнаружил в багажнике своей машины на юге города змею. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.
Рептилия, извлеченная из автомобиля спасателями, оказалась медянкой — неядовитой змеей из семейства ужеобразных, которая не представляет угрозы для людей.
О дальнейшей судьбе змеи не сообщается.
В конце апреля герпетолог Иван Ермолов предупредил москвичей о возможности обнаружить в столичных парках агрессивных змей. Поведение рептилий объясняется наступлением у них брачного периода. «Если не знаете, что за змея, лучше с ней не контактировать, потому что может укусить», — посоветовал он.
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