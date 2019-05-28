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РПЦ призывает противников строительства храмов перенести внимание на магазины для взрослых 

ТАСС + ещё 56 58 минут назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков призвал протестующих против строительства храмов обратить свое внимание на пивные бары и магазины для взрослых. Как заявил священник на пресс-конференции во вторник, количество таких заведений в стране достигло критического уровня.
"Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви? Почему мы не слышим так же громко и явно о том, что те же самые люди, которые выступают против строительства храмов, — почему они не выступают против строительства пивных, которых у нас сейчас расплодилось какое-то огромное количество, почему они не выступают против открытия магазинов для взрослых? Они у нас уже на каждом углу висят, такое ощущение, что вся страна только делает, что ходит в эти магазины для взрослых с утра до ночи. Эти вещи общество наше разрушают со всех точек зрения гораздо серьезнее", — заявил он.
Тем не менее, считает Волков, не все храмы можно назвать оптимально расположенными в городской среде. «Бывают места, где храмы построены неудачно с точки зрения существующей застройки, с плохо просчитанной логистикой проживания людей. Такое тоже бывает, в том числе в Москве», — сказал он.
Ранее во время визита в Страсбург патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства храмов в России «экзотическим» явлением.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора в честь великомученицы Екатерины не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Окончательное решение по месту возведения собора будет принято по результатам опроса горожан.
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Комментарии
Другое , Александр Волков , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Москва
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