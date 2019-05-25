«Российское дело» довело до обморока 

Один из лидеров Демократической партии США Джерри Надлер, который активно выступил за продолжение расследования в отношении Дональда Трампа по «российскому делу», упал в обморок во время публичного мероприятия в Нью-Йорке. Одновременно президент США предоставил генпрокурору Уильяму Барру все необходимые полномочия для того, чтобы рассекречивать информацию касательно противозаконной деятельности ФБР и ЦРУ в начале расследования приписывавшегося России взаимодействия с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.