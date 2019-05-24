Белую активистку убили на ферме в ЮАР

Активистку, боровшуюся за права белых фермеров в Южно-Африканской Республике , избили до смерти на ее ферме в провинции Лимпопо. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Родственники Аннет Кеннели обнаружили ее тело 22 мая. Сообщается, что орудиями убийства послужили молоток и железный прут. Представитель полиции страны, полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe), рассказал, что правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве. Скоро он предстанет перед судом.

Кеннели, которой в этом году исполнился 51 год, публично поддерживала борьбу за права белых граждан ЮАР и была сторонницей оппозиционной партии «Демократический альянс». Свой последний пост в Facebook она посвятила 10 атакам на белых фермеров, произошедшим за последние четыре дня.

Как отмечает издание, власти ЮАР неоднократно осуждали нападения на белых фермеров, но активисты считают, что правительство уделяет этой проблеме недостаточно внимания.

В 2017 году Трансваальский сельскохозяйственный союз (TAU SA) насчитал 84 убийства фермеров, 59 из которых были белыми.