Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белую активистку убили на ферме в ЮАР 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Активистку, боровшуюся за права белых фермеров в Южно-Африканской Республике, избили до смерти на ее ферме в провинции Лимпопо. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
Родственники Аннет Кеннели обнаружили ее тело 22 мая. Сообщается, что орудиями убийства послужили молоток и железный прут. Представитель полиции страны, полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe), рассказал, что правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве. Скоро он предстанет перед судом.
Кеннели, которой в этом году исполнился 51 год, публично поддерживала борьбу за права белых граждан ЮАР и была сторонницей оппозиционной партии «Демократический альянс». Свой последний пост в Facebook она посвятила 10 атакам на белых фермеров, произошедшим за последние четыре дня.
Как отмечает издание, власти ЮАР неоднократно осуждали нападения на белых фермеров, но активисты считают, что правительство уделяет этой проблеме недостаточно внимания.
В 2017 году Трансваальский сельскохозяйственный союз (TAU SA) насчитал 84 убийства фермеров, 59 из которых были белыми.
Последние новости
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили Коренному народу России предложили доказать свое происхождение в суде Тереза Мэй объявила об отставке
Комментарии
Другое , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый инцидент с SSJ: В Шереметьеве установят причины
Будет видео: Зеленского обманули депутаты Рады27
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху160
Вовремя «сбежала»? Мэй в слезах бросила Британию7
Не надо было посылать. Глава ВСУ о керченской «провокации»29
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение