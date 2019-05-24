Драка муниципальных депутатов на заседании попала на видео

Двое депутатов совета муниципального округа Кунцево в Москве Алексей Алексеев и Денис Шендерович — решили выяснить отношения во время заседания комиссии по ЖКХ 23 мая.

На видеозаписи драки можно увидеть, как депутат от КПРФ Алексеев встает из-за стола и набрасывается с кулаками на стоявшего в противоположном углу представителя партии «Яблоко» Шендеровича.

По итогам конфликта Алексеев был задержан полицией, Шендеровича госпитализировали. Причины конфликта мундепов сейчас выясняются.

Денис Шендерович по основному месту работы — генеральный директор ООО «Стройдом». В 2017 году он был избран от «Яблока» в совет муниципального округа Кунцево. Его противник Алексеев — специалист по информационным технологиям.