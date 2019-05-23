Журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева . Об этом говорится в открытом письме, опубликованном журналистом, передает НСН.

«Послушай, Соловьев! Ты обыкновенный пропагандист. Поверхностный и примитивный, — говорится в письме. — Твои передачи рассчитаны на маргиналов. Тебя давно уже не смотрит думающее население страны. Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их «бесами», но и все остальное уважающее себя общество»,

Он добавил, что Соловьеву «никогда никто не давал крепко по заду», как говорил «единомышленник» телеведущего — генерал Росгвардии Виктор Золотов . Кроме того, Гурьев предложил Соловьеву выбрать формат поединка: ринг, татами или «что угодно». Однако об огнестрельном и холодном оружии, речи, по-видимому, не идет.

Краснодарский журналист подчеркнул, что на передачу к Соловьеву не пойдет, поскольку «недопустимо для любого здравомыслящего человека» посещать каналы, которые «давно себя дискредитировали».

Гурьев также потребовал от Соловьева «не затягивать с сатисфакцией» и назвал его бесом.

«К тому же я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад. Если ты считаешь себя мужчиной, если ты не трус, давай поговорим по-мужски. Я не спортсмен и не боец. Я простой российский журналист. Но надавать тебе по «щам» составит для меня большое удовольствие», — подытожил дуэлянт.

Ранее Гурьев заявил, что ситуация с храмом в Екатеринбурге «стала символом народного сопротивления против власти», которая «принимает антинародные законы каждую неделю и залазит людям в карман». Это заявление журналист сделал в интервью «Радио Свобода» (СМИ признано Минюстом РФ иностранным агентом — «Газета.Ru»).

Гурьев также подчеркнул, что является верующим, но выступает при этом за диалог власти и горожан.

Игорь Алтушкин. В мае в Екатеринбурге несколько дней проходили многотысячные акции протеста в защиту сквера у Театра драмы. Посреди общественного пространства РПЦ собиралась построить храм на деньги Фонда святой Екатерины, кураторами которого являются бизнесмены Андрей Козицын

Акции протеста сопровождались масштабной кампанией в социальных сетях и прессе, были отмечены столкновения с полицией и православными активистами. Полиция 15 мая задержала, по разным оценкам, от 33 до 68 человек.

Действия сотрудников силовых ведомств на протестной акции в Екатеринбурге стали реакцией на провокацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения», — сообщил представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что силовой сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокации».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за протестов созвал специальное совещание. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% горожан считают сквер у Театра драмы неподходящим местом для строительства церкви.

При этом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи с горожанами заявил, что будет продолжать бороться за храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

«Я не готов убирать сквер на драме из списка площадок под строительство храма», — подчеркнул он.

При этом губернатор Свердловской области Куйвашев заявил, что вопрос «уже решен после публикации результатов соцопроса».

Скандал вокруг строительства храма привлек внимание федеральных СМИ. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» назвал противников храма «бесами».

«И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш», — заявил он.

При этом Соловьев по вероисповеданию является иудеем. В эфире ведущий оскорблял также слушателя, задавшего вопрос о причинах поддержки Соловьевым строительства храма.

«А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать — знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ебург вас, чертей, гонять!» — заявил Соловьев в весьма агрессивной манере.

Вскоре на Владимира Соловьева из-за его оскорблений в адрес екатеринбуржцев была подана жалоба в полицию. Кроме того, известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский намерен подать заявление в Генпрокуратуру по поводу слов телеведущего.

Екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев накануне заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.

«За свои слова на тему бесов Соловьев должен ответить. Скидываемся мне на билеты до Москвы и командировочные, а я в столице нахожу его и выдаю ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой», — заявил Дербенев. Он также отметил, что большой популярностью его затея не пользуется — деньги дали лишь друзья и близкие.

Как сообщает ФАН, Соловьев ответил Дербеневу. По его словам, журналист лишь подтвердил слова, сказанные в свой адрес.

«Бесы узнали себя. Нормальный человек не примет же на себя слова о бесах. А те, которые себя считают бесами, так себя и ведут», — заявил телеведущий. Впрочем, на вызов Гурьева Соловьев еще не дал ответа.