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The Grand Tour отказался от съемок из-за террористов 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Один из эпизодов четвертого сезона шоу The Grand Tour пришлось отменить из-за угроз террористов. Об этом сообщил Джереми Кларксон в своей колонке для газеты Sunday Times.
По словам Кларксона, в этом эпизоде ведущие должны были совершить путешествие на автомобилях из Саудовской Аравии в Египет, однако от этих планов решили отказаться из-за «внезапных и жестоких террористических атак» в этом регионе.
«Это было бы восхитительное путешествие, не считая того, что нам пришлось бы пересечь Синайский полуостров. А благодаря террористам шансы того, что мы бы добрались до места назначения, сохранив головы на плечах, минимальны», — написал Кларксон.
Другой идеей, от которой пришлось отказаться, стали Андаманские острова. Как заявил Кларксон, на одном из них проживает племя, убивающее всех высаживающихся на сушу. Поэтому, как пошутил ведущий, теперь The Grand Tour придется сосредоточиться на съемках в Слау (небольшой город в графстве Беркшир).
В следующем сезоне шоу The Grand Tour откажется от студийных эпизодов: съемки больше не будут происходить в палатке. Вместо этого в каждой серии ведущие станут путешествовать в разные части света, выполняя задания продюсеров.
Sunday Times
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Другое , Sunday Times , Египет , Саудовская Аравия
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