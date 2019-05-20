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Песков прокомментировал слова Трампа о кибератаках на Россию 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не имеет и не имела отношения к кибератакам на другие государства, в то время как в США их факт в отношении нашей страны подтвердили на официальном уровне.
На просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа в интервью Fox News про то, что при его администрации была осуществлена кибератака на российскую организацию во время промежуточных выборов 2018 года в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается".
"Мы наоборот — говорили и будем говорить, что российское государство не имеет и никогда не имело никакого отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти", — подчеркнул представитель Кремля.
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Другое , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Fox News , США
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