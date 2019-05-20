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Француза приговорили к расстрелу за контрабанду наркотиков 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Суд Индонезии приговорил жителя Франции к расстрелу за то, что он ввез наркотики в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 35-него мужчину признали виновным в возе наркотиков в страну и избрали в качестве наказания смертную казнь. Его решили наказать за то, что он мог нанести молодежи.
По данным агентства, француза с сумкой, в которой было три кг наркотических средств, арестовали в аэропорту острова Ломбок в сентябре 2018 года.
Напомним, что Индонезия отменила мораторий на смертную казнь в 2013 году.
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