Главная вертолетная выставка страны вогнала посетителей в тоску

Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Канады, Ливии, Литвы, Мальты, России, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и CША. На минувшей неделе в Москве в «Крокус Экспо» завершилась XII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019. Проводимая ежегодно, HeliRussia считается одной из самых крупных и авторитетных выставок в вертолетной индустрии. В ней приняли участие 234 компании из 19 стран мира: Австралии

На протяжении многих лет HeliRussia вызывала неподдельный интерес посетителей большим количеством «живой» вертолетной техники, включая наиболее интересные новинки. Нынешняя выставка явно выбивалась из этого тренда — площадка перед павильоном, где организаторы HeliRussia выставляли крупногабаритную технику, традиционно приковывающую к себе внимание огромного числа посетителей, на сей раз оказалась не занятой. Несмотря на целый ряд презентаций и заявления организаторов о заключении на выставке различных деловых соглашений, минимум «живых» новинок, а также пусть и не новых, но просто крупных машин заметно ослабил шоу-составляющую HeliRussia 2019. Многие из опрошенных «Ридусом» посетителей, включая специалистов, покидали выставку разочарованными.

Впрочем, были, конечно и исключения.

Центральным элементом HeliRussia 2019 стал все тот же казанский «Ансат», несколько лет назад дебютировавший на этой выставке и в разные годы демонстрировавшийся на ней в различных исполнениях. На сей раз компания «Русские Вертолетные Системы» впервые продемонстрировала противопожарную версию этой модели, оснащенную комплексом Simplex Fire Attack и внешней подвеской.

Также был представлен предназначенный для «Ансата» медицинский модуль с кувезой для перевозки новорожденных детей — необходимость такого оборудования отмечалась на выставке HeliRussia в прошлом году.

Несмотря на то, что вертолеты класса, в котором позиционируется «Ансат», сегодня довольно востребованы, казанская машина продвигается на рынок достаточно тяжело. Как пояснили корреспондентам «Ридуса» присутствовавшие на выставке пилоты авиации медицины катастроф, «Ансат» все еще остается довольно «сырой» машиной, требующей серьезной доработки.

Что касается зарубежных участников, то здесь можно отметить европейский концерн Airbus Helicopters впервые показавший вертолет Н135 с комплексом авионики Helionix. Н135 — признанный лидер в своем классе и самая популярная в мире модель для санитарной авиации. Авионика Helionix разработана компанией для повышения безопасности полетов и расширения диапазона эксплуатационных возможностей вертолета. Новое бортовое оборудование повышают ситуационную осведомленность и снижают нагрузку на пилота.

Весьма интересным из немногочисленных «живых» образцов оказался американский Bell 505 JetRanger X с VIP салоном от Mecaer. Это легкий пятиместный вертолет, зарабатывающий все большую популярность по всему миру. Первая демонстрация этой машины в виде полноразмерного макета состоялась в России на HeliRussia 2015, а премьера серийной модели прошла на выставке в прошлом году.

Несколько интересных новинок были представлены и в сверхлегком классе.

Прежде всего это стал вертолет R-34 с соосным винтом, разработанный компанией «Аэроэлектромаш» совместно с ОКБ «Ротор». Вертолет рассчитан на перевозку 2−3 человек и уже приступил к летным испытаниям. Кроме того, «Аэроэлектромаш» продемонстрировал вертолет-тренажер VA-115, разработки компании RotorSchmiede (Германия) и собственные проекты по созданию электродвигателей для малой авиации.