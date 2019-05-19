Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков

Страсти в криминальном мире России в очередной раз накаляются: влиятельные авторитеты всерьез конфликтуют, а силовики обозлились на воров в законе до такой степени, что задержали одного из них за давнишнее пустяковое дело. Больше того — лидер преступного мира страны Захарий Калашов (Шакро Молодой), который уже сел за вымогательство, рискует получить новый, еще более суровый срок. Виной всему вовсе не борьба за воровской трон и не передел сфер влияния, а глупые поступки 36-летнего Бесика Квинихидзе (Бесо Руставский). Он так хотел получить воровской титул, что не стал долго думать, выбирая средства достижения своей цели. Теперь неприятности ожидают и его недругов, и доброжелателей, и его самого. Как на ровном месте создать проблемы себе и окружающим, «Лента.ру» выясняла вместе с главным порталом о криминальном мире России «Прайм Крайм».

Еще толком не улеглись страсти после ареста «короля» российского преступного мира Шакро Молодого, а в воровском мире снова неспокойно. На этот раз — благодаря 36-летнему бывшему вору в законе Бесику Квинихидзе, известному в криминальных кругах как Бесо Руставский. Он обзавелся титулом в июне 2013 года при участии авторитетов Мераба Мзарелуа (Дуяке) и Гелы Кардавы (Гела Гальский). Эта история заслуживает отдельного повествования, но если коротко, то Бесо Руставский оказался одним из примерно двух десятков авторитетов, внезапно ставших ворами в законе благодаря Дуяке и Геле. В период с 2011-го по 2014 год новые воры появлялись как грибы после дождя при одобрении тогдашнего лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), причем происходило это в обход принятого тогда временного запрета на коронацию.

Впрочем, личные качества новокоронованных с самого начала вызывали большие вопросы — недаром в окружении Деда Хасана их называли «пушечным мясом». Вот и Бесо Руставский оказался авторитетом отнюдь не первого сорта: не прошло и года, как его лишили титула воры из Санкт-Петербурга . Причиной их решения стал инцидент, произошедший еще в 2006 году в СИЗО «Бутырка». Тогда Бесо перед тюремщиками поднял руку на «правильного» арестанта, живущего по понятиям криминального мира.

После этого находящийся в «Бутырке» вор в законе Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский) побил Бесо и отстранил его от общака. Но хитрый Бесо при посвящении в воры в законе умолчал об этой нелицеприятной истории, фактически обманув короновавших его авторитетов. Правда в итоге всплыла, и Бесо титула лишился. Но воры дали ему шанс на восстановление в статусе: для этого он должен был урегулировать отношения с Гуджей Кутаисским. Но Бесо этого в положенный срок не сделал.

В итоге вор без короны отсидел два срока в статусе обычного заключенного. Сейчас по решению Зеленоградского суда Бесо отбывает третий срок за грабеж в колонии особого режима №7 на станции Паницкая ( Саратовская область ). Но мириться с «рядовым» статусом бывший вор не захотел и стал активно работать над своим имиджем. Бесо пошел самым простым, но, как всегда, не самым правильным путем: стал распространять слухи. Дескать, благодаря своему авторитету он сумел установить воровские порядки на «красной» зоне, которую раньше полностью контролировала администрация. В байках, передававшихся из уст в уста, особо подчеркивалось, что раньше в этой колонии зэков убивали и насиловали, но Бесо все исправил. И его услышали.

Слухи о подвигах Бесо впечатлили 33-летнего вора в законе Шалву Озманова (Куся) — внучатого племянника лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). После того как его могущественный родственник Шакро сел почти на десять лет, позиции Куси в преступном мире сильно пошатнулись, и, очевидно, вор решил помочь Бесо с расчетом на ответную благодарность в будущем. Бесо активно убеждал Кусю, что действительно заслуживает возвращения титула, и упирал на историю Ахмеда Елоева (Сутулый), вора с неоднозначной репутацией, которому Шакро в схожей ситуации титул вернул.

«Если даже такому как Сутулый пошли навстречу, то чем я, честный бродяга, который всю жизнь крадет и сидит, не имея ничего за душой, хуже?» — возмущался Бесо.

В итоге и Шакро, до которого не без участия Куси дошли рассказы о подвижнике преступного мира, решил поддержать начинание своего родственника и позволил ему вернуть Бесо воровской титул. Никто его решения не оспорил, в том числе и Надир Салифов (Гули), главный вор Азербайджана, обладающий большим весом в криминальном мире: очевидно, байки о подвигах Бесо тронули и его.

Как бы там ни было, Бесо своего добился: вернул себе воровской титул и был восстановлен в правах. И первое, что он сделал, узнав об этом, — начал рассылать голосовые сообщения по всем колониям. В них Бесо хвастался, что Шакро и Гули лично решили его вопрос, и теперь он снова вор в законе. Это было большой ошибкой.

Когда победные реляции Бесо дошли до Москвы и стали всеобщим достоянием, немало воров в законе были озадачены таким поворотом событий. Выразителем всеобщего недовольства стал 50-летний влиятельный авторитет из Тбилиси Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), и вскоре между ним и Гули состоялся телефонный разговор. Осетрина сразу заявил, что у воров к Бесо немало вопросов. Впрочем, Гули в ответном слове быстро перешел от обсуждения ситуации с Бесо к критике личности самого Осетрины — мол, все мы не без греха.

«К кому из воров сегодня нет вопросов? Например, Нодар Руставский [46-летний вор в законе Нодари Асоян] два года везде открыто говорит, что ты мусор, и ты об этом знаешь, но никак не реагируешь. Тем не менее я с тобой говорю как с равным. По-хорошему, ты либо с этим разберись, либо не называйся [вором в законе]. В конце концов, если надо — я вам устрою встречу, где мы, воры, поставим в этом вопросе точку. Что касается Бесо, то если он действительно столько сделал для воровского [движения], то заслуживает, чтобы ему протянули руку, а вопросы можно задать при встрече, после освобождения».

Обескураженный такой резкостью Осетрина лишь ответил, что ничего не знает о заслугах Бесо. Фактически телефонный разговор между двумя влиятельными ворами в законе, обладающими лидерскими качествами, обернулся их столкновением. Гули в этом раунде явно одержал верх над Осетриной, но их конфликт вряд ли на этом закончится и может иметь далеко идущие последствия.

Между тем события вокруг Бесо стали неприятным сюрпризом для представителей силовых ведомств. Совсем недавно в России приняли закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а тут у них под носом осужденный авторитет раздает воровские короны… И, к слову, Шакро Молодой, которого следствие считает лидером преступного мира России, прекрасно подпадает под действие нового закона. За один лишь статус ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Пока авторитета осудили лишь за вымогательство, но неуместные заявления Бесо о роли Шакро в его рекоронации вполне могут это изменить.

Оперативники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) дали Шакро послушать эти сообщения и объяснили, что это фактически доказывает его «высшее положение в преступной иерархии» и подводит под действие нового антиворовского закона. Бесо хотел похвастаться своим воровским титулом и расположением самого авторитетного вора, но в результате подставил своих благодетелей.

После того как оперативники побеседовали с Шакро, ситуацию с Бесо пришлось отыгрывать назад. Куся, который недавно поздравлял своего протеже с возвращением воровского титула, вынужден был сообщить ему, что тот его неправильно понял. А когда воры в законе поинтересовались у Бесо, не рассылал ли он, часом, голосовые сообщения по колониям, тот категорически все отрицал. Так незадачливый авторитет окончательно похоронил свою и без того подмоченную репутацию.

А 15 мая к ответу призвали уже Кусю. Сотрудники ФСБ МВД России в ходе совместной операции в Горячем Ключе (Краснодарский край) задержали вора в законе и предъявили ему обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). В тот же день Кусю конвоировали в Москву.

Его задержание очень напоминает акт возмездия со стороны правоохранительных органов, ведь повод для задержания, по меркам воровского мира, явно пустяковый. Пять лет назад Куся поссорился с администратором автомойки на Полярной улице в Москве и выстрелил оппоненту в левую ягодицу из неустановленного оружия. Тогда за примирением сторон делу хода не дали, но сейчас нашлись свидетели, готовые дать показания.

Любопытно, что совсем недавно, 27 октября 2018 года, Кусю поймали в Краснодаре с австрийским пистолетом Glock и 18 патронами. 17 октября 2018 года Прикубанский районный суд Краснодара признал Кусю виновным по статье 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия») и приговорил к двум годам лишения свободы условно. После этого вора в законе отпустили из-под стражи в зале суда. Но, судя по воинственному настрою оперативников, нынешнее задержание не закончится для Куси так просто.

Непростую ситуацию, сложившуюся вокруг Бесо Руставского, «Ленте.ру» прокомментировала редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер:

— В том, что Куся решил поучаствовать в судьбе Бесо, нет ничего удивительного, — говорит Гефтер. — У самого Куси репутация далеко небезупречная: говорят, до того, как стать вором в законе, он работал администратором в бильярдной, что неприемлемо по воровским понятиям. Кроме того, Куся скрывается от клана Тариэла Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Сухумский), которые хотят с ним расправиться. Поэтому Кусе отчаянно нужны любые союзники — и он решил сделать ставку на Бесо. Ко всему прочему, если бы подвиги последнего за решеткой подтвердились, авторитет заступившегося за него Куси стал бы выше.

Что касается Гули, то он решил поучаствовать в истории Бесо потому, что его короновали члены клана Дуяке и Гелы Гальского. Они — сторонники Гули. К тому же он сам сидел и знает о тюрьме не понаслышке. По мнению Гули, тот, кто сумел наладить в «красной» зоне воровской ход, заслуживает того, чтобы ему протянули руку. Такие начинания воры обязаны поддерживать.

Что до самого Бесо, то он был признан вором по решению Шакро еще до того, как начал рассылать голосовые сообщения. С их помощью он хотел оповестить тюремную общественность об изменении своего статуса — по воровским меркам, это нормальная практика, но в нынешних реалиях она оказалась неуместной и недальновидной. Понимал ли он, что своими действиями подставляет Шакро, — вопрос. Будем надеяться, что не понимал. В противном случае его дела совсем плохи. Куся в одиночку не был способен решить вопрос Бесо — его решил именно Шакро, благодаря своему весу в воровском мире.

— Гули поддержал Шакро и буквально переехал Осетрину в телефонном разговоре, — продолжает собеседница «Ленты.ру». — Но последний и по характеру, и по поведению отнюдь не идеален. Многие воры его недолюбливают, многие, возможно, ненавидят. В 2013 году Осетрину вместе с сыном избили прямо на сходке, в присутствии полутора десятка воров, градус ненависти там просто зашкаливал. Часть воров до сих пор не может простить Осетрине, что он оставил это избиение без ответа.

Несмотря на то что Осетрина говорил правильно и по делу, Гули возмутило, что человек с такой репутацией качает перед ним права и указывает на чужие недостатки. Гули очень прямолинеен, и там, где может уступить кому-то словом, компенсирует это делом. Впрочем, такого исхода никому из воров не хотелось бы. Можно сказать, что в телефонном разговоре с Гули Осетрина сам напросился. Главный вор Азербайджана не стал скрывать, что в его глазах Осетрина — слабый вор. Конечно, это чувствительный удар по самолюбию, но для войны этих воров нужно все же что-то большее.

Куда серьезнее могут быть последствия в плане ответа силовиков на коронацию Бесо. Появление нового вора в колонии — это чрезвычайное происшествие для ФСИН, вопиющий показатель неудовлетворительности ее работы. Если вор попал за решетку с воли — тюремщики с ним считаются и работают в штатном режиме. Но с тем, кто стал вором во время отсидки, система борется с утроенной энергией, такого человека в любом случае ожидают репрессии. Чтобы не усложнять себе жизнь, большинство предпочитает получать воровские титулы на воле. Вор, коронованный в тюрьме, — сегодня большая редкость, но этот факт добавляет ему авторитета. К слову, Гули как раз получил воровской титул за решеткой.

Попытка вернуть воровской титул Бесо, отбывающему срок, в итоге всем вышла боком. Куся уже арестован — и следователи легко могут дать его делу ход, если захотят. Благодаря сообщениям Бесо, под антиворовской закон со всеми последствиями могут подвести Шакро и Гули — вероятно, к этому все и идет. Что до самого виновника торжества, то Бесо показал свое лицо и сам все испортил. У него репутация человека, притягивающего неприятности. Кроме того, со времен «Бутырки» у него нерешаемый конфликт с Гуджей Кутаисским, который закрывает ему путь в воровской мир. Насколько мне известно, Гуджа в отношении Бесо непреклонен.