«Известия»: в кабмине не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

МОСКВА , 17 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь Минпромторг России не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишет в пятницу газета «Известия».

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявил изданию, что введение сбора, предложенного АКИТ, станет кардинальной мерой, которая может привести к повышению цен.

"Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС [ ЕАЭС , Евразийского экономического союза]", — приводит газета слова Мамонова.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что министерство считает целесообразным придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС. Согласно им, порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года составляет €500, при этом их вес не должен превышать 31 кг. Если покупка дороже €500, взимается пошлина в размере 50% стоимости. С 2020 года порог будет понижен до €200.