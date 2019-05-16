Лобода и Агутин отказались комментировать результаты проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Светланы Лободы отказались комментировать результаты проверки финального голосования шоу Первого канала «Голос. Дети», выявившие накрутку голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой, занявшей первое место. Певица была наставником в шестом сезоне проекта.

Пиар-менеджер Лободы сказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что ее команда с самого начала не комментировала скандальную ситуацию, не будет делать этого и сейчас.

Отказался комментировать результаты проверки и певец Леонид Агутин . Об этом сообщила его пресс-секретарь.

От высказываний воздержались также Полина Гагарина и Баста. Их пресс-секретарь объяснил это тем, что они не имеют отношения к последнему сезону телепроекта.

Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в конкурсе, что вызвало мощный общественный резонанс. Многие сочли, что результаты голосования были сфальсифицированы. Первый канал инициировал свое расследование и привлек Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак и проводит цифровые расследования. В четверг, 16 мая, стали известны его первые итоги, выявившие накрутку голосов. В результате Первый канал аннулировал результаты голосования.