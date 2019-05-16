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«Никакое имущество мы не распродаем»: сестра Фриске высказалась о возврате денег «Русфонду» 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья высказалась по поводу возврата в «Русфонд» почти восьми миллионов рублей. Напомним, что в благотворительную организацию поступили средства от семьи Фриске. Ранее они были собраны на лечение исполнительницы, но воспользоваться ими родные певицы не успели. Однако и возвращать сумму в «Русфонд» они отказались.
«Никакое имущество мы не распродаем. До свидания», — кратко прокомментировала Наталья Фриске информация о возврате первой части денег.
Не стали общаться с журналистами и родители Жанны Фриске. Они сразу бросили трубку, как только узнали, что их беспокоят корреспонденты. Гражданский муж Фриске Дмитрий Шепелев также оказался немногословен. Он сказал, что все вопросы лучше задавать в «Русфонд».
Между тем известно, что деньги поступили на счета организации благодаря продажи участка земли и особняка в Истринском районе Подмосковья. Много лет назад здесь для певицы и ее сына Платона коттедж начал строить Дмитрий Шепелев.
Земля была арестована по решению суда после заявления представителей «Русфонда». Уже известно, что все восемь миллионов пойдут на лечение детей, которые больны онкологическими заболеваниями. При этом не уточняется, кто приобрёл землю. Между тем за родителями Жанны Фриске еще числится долг в 13,5 миллионов рублей. Они так и не смогли отчитаться за эти деньги, которые ранее были направлены на лечение певицы, сообщает «Комсомольская правда».
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Другое , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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