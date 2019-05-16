«Люди ассоциируют зло с храмом»: Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram высказалась по поводу ситуации со строительством храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга . Она считает, что данные стычки — это не про экологию и защиту парков. В данном случае, как утверждает бывшая участница проекта «Дом-2», весь мир наблюдает равнодушие власти и представителей церкви.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-2044462430543101826_217566587"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Модель не понимает, почему представители церкви говорят о «законности стройки», а не об абсурдности ситуации. «Люди ассоциируют зло с храмом. Такого быть не должно», — сказала она, осудив власть, которая выводит на улицы силовиков. Ведущая считает, что нельзя уничтожать в людях веру агрессией. Также она напомнила, что в России очень много полицейских, которым надо чем-то заниматься. Поэтому они с жестокостью борются с протестантами. Силовикам, как она считает, нужно еще дождаться очереди на льготное жилье.

больше по теме «Не будет он плюсом к карме»: Бобунец высказался о строительстве храма в центре ЕкатеринбургаЭкс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» считает, что многие работают в этой истории на резонансный контент.

Напомним, что в центре уральской столицы продолжается противостояние защитников сквера и ОМОНа. Начались аресты зачинщиков беспорядков. Минувшей ночью в сторону стражей правопорядка полетели дымовые шашки. В ответ полицейские оттеснили людей с места стройки.