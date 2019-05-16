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«Люди ассоциируют зло с храмом»: Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге 

Teleprogramma.pro + ещё 1 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Алена Водонаева в Instagram высказалась по поводу ситуации со строительством храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга. Она считает, что данные стычки — это не про экологию и защиту парков. В данном случае, как утверждает бывшая участница проекта «Дом-2», весь мир наблюдает равнодушие власти и представителей церкви.
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Модель не понимает, почему представители церкви говорят о «законности стройки», а не об абсурдности ситуации. «Люди ассоциируют зло с храмом. Такого быть не должно», — сказала она, осудив власть, которая выводит на улицы силовиков. Ведущая считает, что нельзя уничтожать в людях веру агрессией. Также она напомнила, что в России очень много полицейских, которым надо чем-то заниматься. Поэтому они с жестокостью борются с протестантами. Силовикам, как она считает, нужно еще дождаться очереди на льготное жилье.
больше по теме «Не будет он плюсом к карме»: Бобунец высказался о строительстве храма в центре ЕкатеринбургаЭкс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» считает, что многие работают в этой истории на резонансный контент.
Напомним, что в центре уральской столицы продолжается противостояние защитников сквера и ОМОНа. Начались аресты зачинщиков беспорядков. Минувшей ночью в сторону стражей правопорядка полетели дымовые шашки. В ответ полицейские оттеснили людей с места стройки.
Поводу скандала уже высказывались звезды шоу-бизнеса. Например, певица Вика Цыганова уверена, что протестантам платят деньги. Причем она даже назвала расценки. А вот экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец сказал, что в данной ситуации сторонам нужно сохранять человеческое лицо и не поддаваться на провокации. Он признал, что храм в центре города после скандала будет неуместен.
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Комментарии
Другое , Вика Цыганова , Алена Водонаева , Екатеринбург
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