Как курица лапой. Тереза Мэй забрала мяч на свою сторону

Не сказать чтобы Тереза Мэй была совсем лишена внимания, но в последнее время она явно испытывает его дефицит. С ней ни общаться, ни водиться, ни играть никто не желает. А 23-го мая выборы в Европарламент . И, по опросам, консерваторы проигрывают уже и партии евроскептика Найджела Фараджа . Отсюда и гиперактивность их лидера. Хочется ей услышать, что мяч на ее стороне. Даже если для этого его приходится отбирать. У детей. «Историческая неделя для английского футбола», ‒ подписала Мэй видео с парой своих неуклюжих ударов на детской площадке куда-то туда.

По воротам или нет ‒ неважно, но в тренд она попала. «Футбольные клубы вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров», ‒ добавила она в расчете на то, что этой стране больше ничего объяснять не надо. Все поняли. Не поняли только, она-то каким боком? Хотя тоже ясно. Мэй доказала, что она не «хромая утка». О таких же говорят: «как курица лапой». Впрочем, футболист из нее, как из нее балерина. Она уже как-то давала волю ногам. Выплясывала то в ЮАР, то в Кении, то перед соратниками на съезде. Ей и тогда намекали, что ноги ей даны, чтобы уйти. Но она находила им другое занятие. Вот и сейчас. Практически те же движения.

А ведь когда лейборист Джереми Корбин советовал ей взять пример с «Ливерпуля» и, как тот во втором матче с «Барселоной», тоже перевернуть провальный развод с Евросоюзом в пользу Британии, он вряд ли всерьез рассчитывал на ее «камбэк». Говорил, скорее, так, чтобы поржать. Она в ворота ЕС два года попасть не может. При том, что они даже по футбольным меркам — регбийные. Знал бы Корбин, что Мэй поймет его буквально, рекомендовал бы ей выйти на лед. Во-первых, чтобы хоть куда-то выйти из ЕС. Во-вторых, сборная Великобритании впервые за четверть века попала на чемпионат мира по хоккею. Тоже успех.

Хотя с футболом не сравнить. Повод, на самом деле, эпический. В Англии появилась новая «четверка». Только та, что «Битлз», вся была из Ливерпуля. А в этой еще «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Такого прежде не бывало, чтобы в финалах двух главных клубных турниров Старого Света играли команды одной страны. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп , однако, немец. Голы «Барсе» на Энфилде забивали гражданин Бельгии Ориги и голландец Вейналдум. И не факт, что условия их контрактов останутся такими же комфортными, как для своих, и после Brexit'а. Тем паче жесткого.

То же касается и наставника «Арсенала» ‒ испанца Эмери, и рулевого «Челси» ‒ итальянца Сарри. А если добавить к ним коуча «Тоттенхема» ‒ аргентинца Почеттино, то параллель со спортом номер один на все сто будет не в пользу британской политики. Получается, чтобы чего-то добиться, ей тоже нужен иностранец. Кстати, сам Корбин, вероятно, ориентируется на «Манчестер Сити». Клуб в этом году европейских лавров не снискал, зато в Англии именно он — чемпион. Правда, и им руководит испанец Гвардиола.