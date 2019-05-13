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«Мертвые хоронят мертвецов»: Садальский удивлен, что на похороны Доренко приехала Елена Образцова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Популярный актер Станислав Садальский в соцсетях раскритиковал уровень российской журналистики. При этом в своей речи он не обошелся без нецензурной лексики. Актер привел в пример телеканал «Звезда», на котором вышел сюжет о том, что народная артистка СССР оперная певица Елена Образцова приехала на похороны Сергея Доренко на Троекуровское кладбище.
«А у оград мёртвые с букетами стоят. И тишина. Мёртвые хоронят мертвецов», — заявил он.
Актер посмеялся над журналистами телеканала. По его мнению, им надо было добавить, что у оград стоял ансамбль песни и пляски имени Александрова в полном составе. Кроме того, на церемонии присутствовала «доктор Лиза», «которая поведала журналистам, что в течение тридцати минут проводила реанимацию Доренко».
Отметим, что Елена Образцова скончалась в январе 2015 года в немецком Лейпциге. Примерно за год до этого она узнала о страшном диагнозе — лейкемии. Звезда проходила курс лечения в одной из клиник Лейпцига. Была проведена операция по пересадке костного мозга. Однако она прошла неудачно. Организм оперной дивы был сильно ослаблен.
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Комментарии
Другое , Станислав Садальский , Елена Образцова , Сергей Доренко , ТК "Звезда"
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