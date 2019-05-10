«Педофил я, понимаешь»: Николаев об ужасе из прошлого

Российский композитор Игорь Николаев откровенно рассказал про обвинения в педофилии, которые слышал в свой адрес в прошлом. Согласно артисту, это происходило, когда он был женат на певице Наташе Королевой , которая младше его на 13 лет.

Российский певец и композитор Игорь Николаев в эфире программы «Он и она» на телеканале «ТВЦ» рассказал про обвинения в педофилии, которые звучали в его адрес, когда артист был супругом Наташи Королевой. В браке со знаменитой исполнительницей, которая младше музыканта на 13 лет, Николаев состоял с 1992-го по 2001 год. В настоящее время 59-летний Игорь, как известно, женат на 36-летней певице и актрисе Юлии Проскуряковой

«Парадокс заключается в том, что в предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно вот эта история, что вот, он — педофил. Педофил я, понимаешь. Хотя там всего разница-то была маленькая, но там была вот эта история, которая почему-то, почему-то всех раздражала. В то же время и привлекала, и раздражала.

А здесь — наоборот. Хотя Юлька младше меня на 22 года. Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так покусали, пожевали», — заявил артист.

Вместе с тем Николаев отметил, что совсем не чувствует разницы в возрасте в браке с Проскуряковой, которая в 2015 году родила ему дочь.

«Я вообще не чувствую разницы в возрасте с Юлей. Вообще. Она совершенно другой человек. И она может быть и строгая, она может быть и собеседником. И может быть и партнером. И кем угодно.

И то, что появилась Ника — это наоборот, как бы мы все равно молодые родители. И абсолютно не важно, сколько кому лет. Ну да, я, конечно же, очень пожилой папа, наверное для маленького ребенка. Но она тоже уже мама в большом возрасте для маленького ребенка, — сказал Игорь. — Я первую дочку родил, когда мне было 18 лет. И я был излишне молод тогда. И я знаю, как это происходит в 18 лет. Но теперь я знаю, как это происходит в 55 лет. Ты точно так же стремишься домой — вот, на подсознательном каком-то уровне. Больше тебе не надо ничего, никаких компаний не хочется. Только Ника и Юля».

В заключение Николаев ответил на вопрос о причинах огромного успеха его творческого дуэта со все той же Королевой. По мнению композитора, все дело в молодости и актуальности.

«Все-таки это дело молодых, дело молодости. И те люди, которых ты перечисляешь, были ровно на 30 лет моложе все. Все фигуранты твоей истории. И включая меня, и всех девушек остальных. И тогда, естественно, когда ты победитель на белом коне, и все понимают, что половина хит-парада — это будут песни Игоря Николаева, а половина — всех остальных вместе взятых, тогда это совершенно другая история, — пояснил артист. — Дальше.

Ты незаметно переходишь в другую просто возрастную категорию, так же, как и эти артистки. И тогда ты уже пишешь о другом. Но значит, эта песня точно неинтересна тому поколению людей, которое родилось на 50 лет позже. И этому поколению нужен свой Игорь Николаев — молодой, классный, усатый или безусый, неважно, но он должен быть их ровесник, он должен быть их современник.

И он должен по определению быть молодым. А я — очень хорошо, на заслуженном отдыхе, прекрасно, хорошо, что поют мои песни. И я еще способен написать песни. А мои друзья-артисты еще способны их спеть».

Ранее нынешняя супруга Николаева поведала об отношениях с его бывшей женой Королевой. Согласно Проскуряковой, у нее нет никакой обиды на Наташу.

«У меня нет обиды на Наталью никакой, но меня и Игоря, безусловно, возмущают негативные, оскорбительные, унижающие комментарии в наш адрес! Поэтому, защищая свою семью, мы с Игорем приняли решение, как можно меньше говорить на эту тему», — приводит ее слова «СтарХит».

Отвечая на вопрос о втором ребенке, артистка тогда также призналась, что еще одного малыша они с Игорем пока что не планируют.