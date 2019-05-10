«Бессмертный полк» в Афинах оказался одним из самых массовых за рубежом

Акция "Бессмертный полк" в Афинах в этом году вновь оказалась одной из самых массовых за рубежом — в ней участвовали более 4,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости организаторы в Координационном совете российских соотечественников.

По некоторым оценкам, пришло более пяти тысяч человек.

Шествие полка началось от Русской посольской церкви. Тысячи людей с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу, прошли к памятнику Неизвестному солдату на центральной площади Синтагма возле парламента.

В колонне с портретом шли внучка и правнучки Мелитона Кантарии, водрузившего вместе с Михаилом Егоровым красное знамя над рейхстагом в Берлине в 1945 году.

Участники акции возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и затем пошли ко дворцу Заппион, где прошел праздничный концерт. По его завершении был праздничный салют.

Всех желающих угощали гречневой кашей из полевой кухни — попробовать ее выстроилась очередь.

"Приходит все больше греков"

В шествии участвовали и сотрудники российского посольства.

"Мы здесь сами просто как участники пришли с портретами своих родственников", — сказал РИА Новости советник-посланник посольств РФ в Афинах Олег Бредихин.

По его мнению, в этом году людей было "совершенно точно не меньше, чем в прошлом году".

"Бессмертный полк" привлекает все больше представителей местной общественности. Это очень приятно. Есть уже определенный протокол мероприятия: сначала мы возлагаем венки к могиле неизвестного солдата в Калифее, затем Бессмертный полк и возложение венка к могиле Неизвестно солдата у парламента, концерт. Мне кажется, это очень важное дело по передаче памяти детям, внукам о той войне. То, что здесь присутствуют люди с портретами своих предков — гарантия того, что память о той победе будет вечно жить, учить людей добру, таким ценностям, как любовь к родине, патриотизм и готовность за эту родину умереть", — сказал Бредихин.

По его словам, в Афинах "Бессмертный полк" проходит с 2016 года.