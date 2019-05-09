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Сергей Доренко недавно купил новый мотоцикл 

Аргументы Недели 26 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Журналист Сергей Доренко скончался 9 мая на 60-м году жизни. Известно, что Доренко был мотоциклистом. О том, что свой второй мотоцикл «Триумф» (Triumph) Доренко купил всего две недели назад, — сообщил Телеграм-канал «BAZA».
Авария с Доренко попала на видео
Доренко упал с мотоцикла в четверг вечером и был госпитализирован. Медики боролись за его жизнь. Но спаси мужчину не удалось. Источник РИА в медицинских кругах сообщил, что врачи назвали острую сердечную недостаточность предварительной причиной смерти журналиста.
Оказывается, когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину "острая сердечная недостаточность". В случае Доренко причину смерти покажет только вскрытие. За минуту причину гибели человека не узнать.
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Другое , Общество , Сергей Доренко , РИА Новости
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