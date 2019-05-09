Сергей Доренко недавно купил новый мотоцикл

Журналист Сергей Доренко скончался 9 мая на 60-м году жизни. Известно, что Доренко был мотоциклистом. О том, что свой второй мотоцикл «Триумф» (Triumph) Доренко купил всего две недели назад, — сообщил Телеграм-канал «BAZA».

Доренко упал с мотоцикла в четверг вечером и был госпитализирован. Медики боролись за его жизнь. Но спаси мужчину не удалось. Источник РИА в медицинских кругах сообщил, что врачи назвали острую сердечную недостаточность предварительной причиной смерти журналиста.

Оказывается, когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину "острая сердечная недостаточность". В случае Доренко причину смерти покажет только вскрытие. За минуту причину гибели человека не узнать.