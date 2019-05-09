В Черногории двух россиян признали виновными в попытке путча 

БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке путча в Черногории, трансляцию ведет национальное телевидение.
"Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет, … зная о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО", — огласила приговор судья Сузана Мугоша.
Остальные 12 обвиняемых по делу также признаны виновными, чтение приговора продолжается.