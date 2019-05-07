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Производитель Sukhoi Superjet 100 попросил миллиарды на «самолет будущего» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которой принадлежат «Гражданские самолеты Сухого», Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального МС-21. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на документ.
Сообщается, что 18 миллиардов рублей ОАК просит направить Иркутскому авиационному заводу на строительство новых производственных корпусов и на закупку оборудования. Еще 15 миллиардов рублей требуется АО «Аэрокомпозит» на строительство второго производственного корпуса, 4,5 миллиарда рублей — АО «Авиастар» на реконструкцию корпусов.
Также 1,5 миллиарда рублей Слюсарь просит выделить для ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на оборудование для сборки деталей. При этом в «Ростехе» и ОАК не прореагировали на запрос об увеличении финансирования на разработку МС-21.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиться импортозамещения при реализации проекта самолета МС-21, которому «постоянно пытаются палки в колеса ставить».
По словам Медведева, в 2019 году на производство и поддержку самолета будет выделено 1,6 миллиарда рублей. В 2020 и 2021 годах на эти цели пойдет еще 4,11 и 4,81 миллиарда рублей. МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Первые поставки намечены на 2020 год.
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Другое , Дмитрий Медведев , Юрий Слюсарь , Гражданские самолеты Сухого , Иркутский авиазавод , Ростех , Воронежский авиазавод , Правительство РФ , ОАК , Аэрокомпозит
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