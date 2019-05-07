Производитель Sukhoi Superjet 100 попросил миллиарды на «самолет будущего»

Сообщается, что 18 миллиардов рублей ОАК просит направить Иркутскому авиационному заводу на строительство новых производственных корпусов и на закупку оборудования. Еще 15 миллиардов рублей требуется АО «Аэрокомпозит» на строительство второго производственного корпуса, 4,5 миллиарда рублей — АО «Авиастар» на реконструкцию корпусов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиться импортозамещения при реализации проекта самолета МС-21, которому «постоянно пытаются палки в колеса ставить».

По словам Медведева, в 2019 году на производство и поддержку самолета будет выделено 1,6 миллиарда рублей. В 2020 и 2021 годах на эти цели пойдет еще 4,11 и 4,81 миллиарда рублей. МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Первые поставки намечены на 2020 год.