Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили младшего сына

Известные актеры Елизавета Боярская Максим Матвеев воспитывают двоих детей. 5 мая, их младшему сыну Григорию исполнилось ровно 5 месяцев. И, похоже, к этому событию звездные родители решили приурочить и крещение малыша. Тайну знаменитой семьи раскрыла кинорежиссер Светлана Дружинина. Вместе с дедушкой 5-месячного Гриши Михаилом Боярским она работает в Крыму над последней частью «Гардемаринов». Известного актера пришлось на время отпустить к дочери и внуку со съемок.

Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съемочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень четко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нем снимается, спешит. В 10 часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого — на крестинах своего внука,

— проговорилась Светлана Дружинина журналистам 7days.

Заметим, что ни Елизавета, ни Максим о крестинах в соцсетях не сообщали. Скорее всего, им хотелось скрыть это событие от общественности. Зато 5 мая Елизавета Боярская поделилась милым фото с маленьким сыном.

«Эти сладкие ручки, ножки… Самые любимые! ❤️❤️❤️», «Ой как приятно на это смотреть 😍», «Какая прелесть! 😊», «Милота просто зашкаливает! Нежность!», «Такое хорошее фото 😙», «Самые сладкие ладошки», — умиляются поклонники в комментариях. Они обожают, когда Елизавета рассказывает что-нибудь о своей семье.

Кстати, показывать старшего сына Андрея пара начала совсем недавно. А ведь мальчику уже целых семь лет. Многие замечают, что он очень похож на свою маму.

К слову, Елизавета Боярская и Максим Матвеев в начале декабря прошлого года стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын. Пара не стала скрывать счастливое событие от поклонников и сразу рассказала, что малыша назвали красивым именем Григорий. Вскоре после появления ребенка на свет Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным малышом.

Напомним, что Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева, в 2010 году. Их первенец Андрей родился в 2012 году.

Фото: Instagram@lizavetabo