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В Берлине облили машинным маслом монумент на территории советского мемориала 

ТАСС + ещё 6 5 мая 2019
Фото: runews24.ru
Вандалы осквернили в субботу, 4 мая монумент "Скорбящая мать", расположенный на территории мемориала в Трептов-парке Берлина. Об этом сообщило посольство РФ в Германии на своей странице в Facebook.
"Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушив структуру камня, — говорится в сообщении. — Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Правоохранительные органы ФРГ были своевременно оповещены об инциденте.
В центре мемориального комплекса в Трептов-парке расположен памятник советскому воину-освободителю — 12-метровая статуя весом в 40 тонн, отлитая из бронзы. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года и отреставрирован в 2004 году. Ежегодно в Трептов-парке на День победы возлагают цветы.
Монумент "Скорбящая мать" расположена возле арок на входной группе комплекса.
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