Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянку-трансгендера выселили после угрозы полицейских убить ее 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Махачкалы Ольга Москвитина пожаловалась на угрозы со стороны полицейских из-за ее трансгендерности. Теперь, чтобы избежать проблем, из съемного жилья ее решил выселить хозяин, пишет издание «Такие дела».
По словам Москвитиной, ее задержали во время первомайской «монстрации». В отделе ей угрожали убийством, также ее всячески унижали за то, что у нее в паспорте указаны мужской пол и имя — Иман Эмхэ. Ее заставляли раздеваться, осматривали и допрашивали насчет половых органов. Женщине говорили, что о ней распространят информацию, чтобы местные жители убили ее. Кроме того, полицейские угрожали, что сами зарежут ее и спишут случившееся на ваххабитов.
1 мая в соцсетях появились паспортные данные Москвитиной, в комментариях некоторые писали, что «таких убивать нужно». Она уверена, что данные опубликовали сотрудники местного ОВД. 5 мая неизвестный в штатском пришел к хозяину квартиры, где жила Москвитина, и представился участковым, не предъявив документы. Он «надавил» на хозяина, и тот, испугавшись, решил выселить квартирантку.
Собеседница издания объяснила, что на самом деле она интерсекс, то есть ее половые признаки не совпадают с типичным определением женского или мужского пола. Она не может сменить пол в паспорте, поэтому имеет статус трансгендера.
9 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции по смене пола работала печатником. Ее постановили восстановить в должности, также ей должны выплатить ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб и 1,85 миллиона рублей — за период вынужденного прогула.
Последние новости
Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира Кремль оценил работу Бабича в Белоруссии
Комментарии
Другое , Ольга Москвитина , Анастасия Васильева , МВД , Махачкала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грубое нарушение»: новый поворот в истории с SSJ1
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево240
Путину доложили о трагедии в Шереметьево41
Мэр «секретного» города рассказал о ЧП в Шереметьево20
«Бог им судья»: спасавших ручную кладь в SSJ оправдали167
Видео
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение