Ангелу Меркель отправляют в отставку

В Берлине вновь заговорили о том, что Ангела Меркель вот-вот может покинуть свой пост. Поводом для очередной волны слухов послужило решение главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр созвать после майских выборов в Европарламент внеочередной съезд партии. Некоторые эксперты и политики стали подозревать, что речь как раз и пойдёт о досрочной отставке канцлерин. Но пока этот сценарий представляется маловероятным — у АКК нет необходимых ресурсов и влияния для того, чтобы заручиться поддержкой парламента. К тому же возможные пути передачи власти таят в себе множество рисков.

Несмотря на то, что Меркель твердо заявила, что намерена оставаться во главе правительства в течение всего отведенного ей законом срока — вплоть до 2021 года, в германском истеблишменте не перестают обсуждать возможность преждевременного прекращения её полномочий. Главная проблема — ощутимая потеря электоральной поддержки главными правящими партиями — консерваторами (ХДС) и социал-демократами (СДПГ). Причём, по предварительным прогнозам, им не стоит надеяться на безоговорочную победу и в общеевропейском масштабе на выборах в Европарламент. Особенно драматичным предстоящее голосование станет для СДПГ. Всё это может непосредственным образом ударить по большой коалиции в ФРГ и при самом пессимистичном исходе даже повлечь за собой новые выборы. Ситуация вселяет неуверенность в политическом будущем канцлерин, а некоторые даже полагают, что она может добровольно уйти в отставку.

Пока этот вариант не кажется реалистичным, но госпожа Меркель — мастер политических манёвров и неожиданных комбинаций. К примеру, она из года в год повторяла, что не покинет кресло главы ХДС до тех пор, пока не перестанет быть канцлером. Однако прошлой осенью внезапно изменила свое мнение и передала этот пост своей соратнице Аннегрет Крамп-Карренбауер, чем немало удивила не только элиты, но и саму АКК. Не исключено, что и теперь у Ангелы Меркель может созреть новый план.

Пути отступления

Впрочем, если события пойдут по худшему сценарию, у Меркель есть три гипотетические возможности.

Первая опция — это конструктивный вотум недоверия со стороны парламента. Однако для того, чтобы таким образом отстранить Меркель от власти, бундестагу потребуется абсолютным большинством голосов утвердить своего альтернативного кандидата. Стоит подчеркнуть, что АКК пока вряд ли может быть уверена в безоговорочной поддержке парламента — СДПГ еще в марте заявила, что категорически не принимает эту идею. Оно и понятно: ведь в таком случае получится, что к следующим выборам кандидату от СДПГ придется соревноваться уже с действующим главой правительства, что радикально сокращает шансы.

Второй вариант — Меркель сама ставит на голосование вопрос о доверии законодателей. Но этот вариант чреват возможностью досрочных выборов, на которые АКК отправится в общем порядке.

Третья возможность — просто отказ Меркель дальше находиться во главе правительства. Очерченной процедуры в данном случае конституция страны не подразумевает. Скорее всего, главную роль здесь сыграет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер , который должен будет предложить на рассмотрение бундестага нового претендента. Станет ли он безоговорочно поддерживать АКК — большой вопрос. В таком случае непонятен и исход голосования парламента.

Разделить ответственность

Представляется, что на июньской встрече руководства ХДС, которую анонсировала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, речь всё же скорей пойдет об итогах и уроках, извлеченных в ходе избирательной кампании в Европарламент, нежели о крупных внутриполитических интригах. К слову, какими бы ни были результаты в ЕП для христианских демократов — Меркель, устранившись от руководства партией, уже не несёт за них персональной политической ответственности. Ведь теперь она никак не участвует в предвыборной гонке, не занимается рейтингами партии и агитацией, не произносит предвыборных речей. Всё это теперь легло на плечи АКК.

Кроме того, не стоит забывать, что в следующем году Германия получит председательство в ЕС . Ангела Меркель точно не упустит такой исторической возможности внести свой дополнительный вклад в судьбу евроинтеграции.

Правда, остаётся еще одна опция: Меркель заинтересована в том, чтобы у её сподвижницы и преемницы была возможность проявить себя на канцлерском посту. С тем, чтобы к следующим выборам выступать с большим преимуществом перед оппонентами. Поэтому не исключено, что за несколько месяцев до выборов-2021 она все же тем или иным способом уступит свой пост. В любом случае, немецкая политика перестает быть скучной и предсказуемой.