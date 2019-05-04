Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН пояснил, почему золото перестало обеспечивать безопасность национальных валют. В Центробaнке Эстонии остaлся всего один слиток, сообщaет Sputnik Эстония со ссылкой нa руководство отделa финaнсовых рынков регуляторa. Слиток, хрaнящийся в Бaнке Эстонии, весит 11 килогрaммов и оценивaется примерно в полмиллионa евро. Тaк кaк его чистотa недостaточнa для реaлизaции нa финaнсовых рынкaх, слиток нaзывaют «музейным экспонaтом». Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg. Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН усомнился в ценности золота как валюты, которая обеспечивает экономическую безопасность государства. «Золото представляет ценность как материал для ювелирной и электронной промышленности. В качестве обеспечения крепости национальной валюты золото потеряло свое значение. Уже давно весь мир отказался от «золотого стандарта». ЦБ России покупает золото на случай, если из-за санкций будет ограничен доступ к долларовым активам, но рубль от этого кардинально крепче не становится», — считает бывший министр. По его мнению, наличие единственного золотого слитка в Центробанке Эстонии тоже не является показателем надежности или ее отсутствия финансово-экономической системы страны.
Дальний Восток, Урал или Сибирь. Где появится российская Калифорния «Крепость национальной валюты зависит от состояния экономики, в первую очередь, а затем, причем в меньшей степени, — от наличия золотого запаса. Например, Германия, когда экс-канцлер ФРГ Людвиг Эрхард ввел западногерманскую марку, можно считать не имела золотого запаса — он был у США. Тем не менее, марка очень быстро стала крепкой валютой. Другой пример. Когда ЦБ Великобритании резко уменьшил свои золотовалютные резервы, распродавая золото и вызвав обвал на рынке, на фунт это тоже не повлияло», — напомнил Андрей Нечаев. Экс-министр экономики назвал настоящей валютой экономический рост. «Настоящей крепкой валютой является рост экономики. Хорошо, если он базируется на новых технологиях и инновациях. Хуже, как в случае с Россией, когда он базируется на экспорте углеводородов и другого сырья», — отметил собеседник НСН. Ранее экс-министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН объяснил, почему граждане России при успешной политике ЦБ РФ по закупке золота не ощущают стабильности в экономике.