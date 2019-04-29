«Я горжусь им»: умер создатель Ил-76

Создатель легендарных самолетов Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов умер на 94-м году жизни. О славном пути великого конструктора и его отношении к жизни и авиации вспоминает «Газета.Ru».

Дважды Герой Социалистического труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни. Об этом сообщил РИА «Новости» источник из окружения Новожилова.

«К сожалению, Генрих Васильевич скончался сегодня около 17 часов в больнице, он был на реабилитации под капельницей», — сообщил источник.

По его словам, похороны планируются на 2-3 мая. «Точной даты пока нет», — сказал источник. Информацию о смерти Новожилова подтвердил на своей странице в социальной сети бывший гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин.

«Сложно поверить, но Генрих Васильевич работал в полную силу до последних дней. Его будет очень не хватать. Вечная ему память», — сказал экс-глава «Ила».

Он подчеркнул, что «Генрих Васильевич был примером для каждого, кто с ним сталкивался».

По словам Рогозина, Новожилов внес неоценимый вклад в авиастроение не только как генконструктор ОКБ им. Ильюшина с 1970 по 2005 год.

«В последние два года я часто обращался к нему как к главному советнику по науке и всегда получал помощь. Знаю, что эту поддержку ощущал практически каждый сотрудник «Ильюшина», — отметил Рогозин.

Новожилов — лауреат Ленинской премии, премии правительства РФ , кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, Генеральный конструктор (1970–2005), академик РАН , заслуженный конструктор РФ, лауреат премии А. Н. Косыгина, лауреат премии Людвига Нобеля, президент Академии наук авиации и воздухоплавания, доктор технических наук, профессор.

Весной 1948 года Новожилов, будучи студентом МАИ , попал на практику в ОКБ 240, которым руководил знаменитый авиаконструктор Сергей Ильюшин. Первой его самостоятельной работой в новом отделе стала разработка стыка фюзеляжа с крылом на самолете Ил-14.

В конце 1950-х годов он был назначен замглавного конструктора пассажирского самолета Ил-18.

В 60-м году Новожилов побывал в Соединенных Штатах, по окончании работ в ООН он облетел полмира на самолете Ил-18. Принимал участие в расследовании всех тяжелых летных происшествий, которые с советскими самолетами происходили за рубежом.

В 1964 году ему были поручены работы по дальнемагистральному Ил-62 и организации его серийного производства. В июле 1970 года Ильюшин по состоянию здоровья вышел на пенсию. По его рекомендации генеральным конструктором ОКБ Московского машиностроительного завода «Стрела» распоряжением Совета министров СССР назначен Новожилов.

Легендарный, по сей день летающий реактивный транспортный самолет Ил-76 стал первым самолетом конструкции Новожилова. Ученик не подвел своего учителя — созданный под его руководством Ил-76 установил 8 мировых рекордов. Пассажирский Ил-86 стал первым советским широкофюзеляжным лайнером — нашим ответом «Боингу» и «Эйрбасу».

Самолет Ил-76 оказался настолько удачным, что продолжает использоваться в российской армии и иностранными государствами по сей день, давно став не только легко узнаваемой машиной КБ Ильюшина, но и изящным символом российской авиации за рубежом.

Расчеты при проектировании этого самолета были тщательно выполнены с использованием ЭВМ. Самолет отличала мощная механизация крыла, предкрылки и впервые примененные трехщелевые раздвигающиеся закрылки, оригинальное шасси, обеспечивающее эксплуатацию с грунтовых аэродромов, а также система управления с автономными бустерами и другие новаторские решения.

На основе этого не имеющего аналогов в мире самолета были созданы многочисленные модификации: заправщик Ил-78, самолет для тренировки космонавтов в невесомости Ил-76К, самолет для пожаротушения, самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

«Я горжусь самолетом Ил-76. Горжусь тем, что на Ил-96-300 летает президент. За Ил-62 я получил Ленинскую премию», — говорил Новожилов.

Позднее он руководил работами по первому отечественному широкофюзеляжному пассажирскому самолету Ил-86 и военной модификации на его основе Ил-80 (летающий командный пункт), широкофюзеляжному дальнемагистральному Ил-96-300, специальная версия которого обслуживает президента РФ Владимира Путина

При участии Новожилова были созданы Ил-96МО (опытный самолет с американскими двигателями и оборудованием) и Ил-96Т (грузовой), Ил-103 (легкий многоцелевой), Ил-114, Ил-114-100.

Новожилов — автор научных работ по выбору аэродинамической компоновки крыла, надежности планера с учетом безопасности при повреждениях, 130 технических изобретений и нововведений, защищенных патентами. Написал книгу «О себе и самолетах».