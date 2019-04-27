Советник украинского миллионера подтвердила его задержание в Москве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Советник по коммуникациям украинского бизнесмена Павла Климца Юлия Трестер подтвердила его задержание в Москве

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Климец, ранее входивший в сотню богатейших людей Украины , задержан в Москве за взятку в особо крупном размере.

"Я как советник по коммуникациям президента компании OLYMP Павла Климца должна сообщить следующее: сегодня в новостных лентах многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Только информация относительно взятия под стражу соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты", — написала Трестер на странице в Facebook в субботу.

По словам советницы, семья Климца просит СМИ не строить никаких версий относительно его задержания, так как «это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой».

"Последние годы Климец отходил от дел в компании, в планах была общественная деятельность ради развития экономики Украины и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития", — заявила Трестер.

По данным газеты «Коммерсант», визит Климца в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил, полагает газета. Собеседник «Коммерсанта» утверждает, что в последнее время бизнесмену неоднократно приходили предложения переписать, либо по очень низкой цене продать часть своего бизнеса.

Добавляется, что ранее Климец входил в сотню богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего 99 миллионов долларов. Одним из его основных активов является группа компаний OLYMP, ему же принадлежит строительная компания «Атлант», ликероводочный завод Prime.