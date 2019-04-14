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Раскрыты детали первого полета крупнейшего в мире самолета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Страница Stratolaunch в Facebook
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems во время своего первого полета развил максимальную скорость в 304 километра в час и поднялся на высоту более чем в пять километров. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
В общей сложности полет длился два с половиной часа. Во время испытаний пилоты оценивали летные качества воздушного судна, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.
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Ранее в Сети появилась видеозапись полета.
Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747.
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