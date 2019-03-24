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Слоновий завтрак 

Рамблер 5 часов назад
Слоны являются самыми крупными млекопитающими на нашей планете, они обитают на территории Африки и юго-восточной Азии. Причем африканский слон внешне отличается от своего индийского собрата размером и формой ушей и хобота. Слоны обладают высоким уровнем интеллекта, они способны опознавать себя в зеркале, поддаются дрессировке и имеют хорошую память. Гигантские животные, чья масса тела достигает 5 тонн, в сутки съедают до 300 килограмм растительной пищи и выпивают от 100 до 300 литров воды, поэтому в дикой природе они большую часть времени тратят на поиски пропитания. Будучи социальными животными, для коммуникации слоны используют звуки и жесты. Кроме того, для этих зверей важен и тактильный контакт: обычно они приветствуют друг друга, «пожимая» хоботы, могут соприкасаться ртами. Старожилы Московского зоопарка азиатские слоны Памир и Пипита воспитывают своих детенышей Киприду и ее младшего брата Филимона. Филимон появился на свет в 2017 году, на тот момент его отцу было 37 лет, а матери — 36. Сейчас Филимон, как и его старшие сородичи, питается взрослой пищей.
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Другое , Видео , Общество , Экология
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