Порошенко придумал супероружие Украины

Супероружие Украины — уникальные боевые модули с лазерной системой наведения. Оказалось, что все это миф и существует только в докладах президента Порошенко.

Лидер Незалежной, в частности, не раз рассказывал о катерах, которые, якобы, строит завод "Кузня на Рыбальском". Вокруг этого предприятия уже две недели разворачивается скандал, связанный с госзакупками по завышенным ценам, передает "Россия 24". Принадлежит оно как раз президенту Украины.

Что реально представляет собой флот Киева, стало ясно после задержания в Керченском проливе. На кадрах с кораблей видно — техническое состояние ниже среднего. Всюду ржавчина, а вместо брони — обычная сталь.