Пока вы спали: Путин назвал срок снятия санкций 

Минску рассказали о "крымской весне"
В Крыму безопасно, выросли зарплаты и турпоток, соблюдаются права человека, построены мост, аэропорт, школы, детские сады и электростанции. О плюсах интеграции в состав России на примере "крымской весны", как сообщает «Коммерсант», в ходе пресс-конференции в Минске рассказал посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.
«Еще один разговор о пятилетке мирного строительства не является чем-то необычным. Но не в том случае, когда это происходит в Минске», — отмечает издание.
На пути Грудинина встал офшор
Становление директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина депутатом Госдумы может затянуться, сообщает «Коммерсант». Ранее сообщалось, что бизнесмен Борис Иванюженков, претендовавший на мандат от КПРФ, оспорил в суде решение президиума ЦК партии отдать его Грудинину. В свою очередь, собеседник в избирательной системе рассказал «Коммерсанту», что ЦИК могут заинтересовать обстоятельства, при которых Грудинин в феврале лишился мандата в Совете депутатов Видного, а именно найденный у него офшор в Белизе.
Геном россиян защитят законом
Геном россиян может стать персональными данными. Проект соответствующего закона, как сообщает «Парламентская газета», готовит к внесению в Госдуму Роспотребнадзор. Если он будет принят, закон «О персональных данных» изменится таким образом, что сбор генетических данных и их обработка станут возможны лишь с согласия россиян.
Путин назвал срок снятия санкций
Россию можно вынудить снять контрсанкции против Евросоюза. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва будет вынуждена снять контрсанкции, когда будут сняты санкции. Также Путин отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб всем, испортили российско-европейские экономические отношения, ставшие ненормальными, а введены были по политическим мотивам или с применением политических инструментов.
США ввели санкции против гаагского суда
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда. Об этом, как пишет «Коммерсант», объявил государственный секретарь США Майк Помпео. Американские визы судей гаагского МУСа, участвовавших и участвующих в расследованиях против США, были аннулированы, а новые выдаваться не будут. Кроме того, Помпео пригрозил распространить визовые ограничения на сотрудников суда и ввести экономические санкции против МУСа, если суд «не сменит курс», а именно не перестанет расследовать возможные военные преступления США в Афганистане или, например, нарушение прав человека союзником Америки Израилем.