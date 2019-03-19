Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко рассказал, как заставит Путина отказаться от Крыма 

Свободная пресса + ещё 1 51 минуту назад
Фото: kremlin.ru
Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV рассказал, каким образом будет добиваться возвращения украинского суверенитета над Крымом.
По его словам, президент России Владимир Путин намерен приложить все усилия для того, чтобы Порошенко не выиграл президентские выборы, но, если его всё-таки выберут, Путин якобы будет вынужден начать переговоры по Минским соглашениям и «восстановлению украинского суверенитета в Крыму».
«Моя платформа по освобождению Крыма содержит ряд компонентов. В частности, расширение санкций против РФ в связи с оккупацией Крыма и азовский пакет санкций в отношении немедленной деоккупации Керченского пролива и восстановления свободы судоходства», — заявил он.
Ранее «СП» публиковала новость о том, что Владимир Путин заметил, что с нынешним руководством Украины вряд ли получится «сварить кашу» и прийти к взаимопониманию.
«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?», — сказал президент России.
Новости Украины: Министр иностранных дел Украины заявил, что Крым «опасен» для России
Свободная пресса: последние новости
Савченко заявила, что Зеленский может "сдать интересы в пользу Юлии Тимошенко" Порошенко подсчитал российские убытки от Крыма В Подмосковье хотят установить памятник проституткам
Комментарии
Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин , Республика Крым
Читайте также
Видео
Путин открыл «тайну» возвращения Крыма
Политика Статьи
Началову убила «супербактерия»
Шоу-бизнес
Путин заговорил на украинском
Политика
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение