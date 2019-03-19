Порошенко рассказал, как заставит Путина отказаться от Крыма

По его словам, президент России Владимир Путин намерен приложить все усилия для того, чтобы Порошенко не выиграл президентские выборы, но, если его всё-таки выберут, Путин якобы будет вынужден начать переговоры по Минским соглашениям и «восстановлению украинского суверенитета в Крыму».

«Моя платформа по освобождению Крыма содержит ряд компонентов. В частности, расширение санкций против РФ в связи с оккупацией Крыма и азовский пакет санкций в отношении немедленной деоккупации Керченского пролива и восстановления свободы судоходства», — заявил он.

Ранее «СП» публиковала новость о том, что Владимир Путин заметил, что с нынешним руководством Украины вряд ли получится «сварить кашу» и прийти к взаимопониманию.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?», — сказал президент России.

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