Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Закарпатья вырвал фото, которое активист протягивал Порошенко 

Газета.Ru + ещё 5 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук мужчины, который протягивал его президенту Петру Порошенко, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что инцидент произошел в Ужгороде.
На кадрах видно, как Порошенко идет вдоль шеренги людей и пожимает им руки. Из толпы доносится вопрос: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?», а один из мужчин показывает президенту фото. Охранники начинают вырывать снимок, однако их опережает Москаль. Он выхватывает его, комкает и бросает в толпу.
Ранее сообщалось, что женщина отказалась целовать Порошенко.
Газета.Ru: последние новости
Началова стала третьим умершим участником "Последнего героя" В штабе Зеленского рассказали, как власть отпугивает молодежь Украины от выборов МВФ заблокировал перевод €500 млн для Украины
Другое , В мире , Украина , Геннадий Москаль , Петр Порошенко , РИА Новости
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
«Будет ещё много проблем»
Войска Армия
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Позор!»: Россия резко ответила Латвии
Политика В мире
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение