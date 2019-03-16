Глава Закарпатья вырвал фото, которое активист протягивал Порошенко

Уточняется, что инцидент произошел в Ужгороде.

На кадрах видно, как Порошенко идет вдоль шеренги людей и пожимает им руки. Из толпы доносится вопрос: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?», а один из мужчин показывает президенту фото. Охранники начинают вырывать снимок, однако их опережает Москаль. Он выхватывает его, комкает и бросает в толпу.

Ранее сообщалось, что женщина отказалась целовать Порошенко.