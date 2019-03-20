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Депутаты, сенаторы, сотни компаний: Украина ввела новые санкции из-за Крыма 

РИА Новости Крым + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Крым. Украина ввела санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Керченского моста и ноябрьскому инциденту в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной обороны и безопасности.
Отмечается, что под ограничительные меры попали юридические и физические лица, которые «были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив», причастны «к незаконному удержанию украинских моряков», «демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда» на территорию Крыма, «незаконно получили и используют музейное собрание», которое, по мнению Киева, принадлежит Украине.
Также санкции введены за проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.
"Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы РФ. СНБО Украины также ввел ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада", — добавили в ведомстве.
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Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , ЕС , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым
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