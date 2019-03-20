Депутаты, сенаторы, сотни компаний: Украина ввела новые санкции из-за Крыма

Крым. КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина ввела санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Керченского моста и ноябрьскому инциденту в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной обороны и безопасности.

Отмечается, что под ограничительные меры попали юридические и физические лица, которые «были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив», причастны «к незаконному удержанию украинских моряков», «демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда» на территорию Крыма, «незаконно получили и используют музейное собрание», которое, по мнению Киева, принадлежит Украине.

Также санкции введены за проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.