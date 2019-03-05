СМИ узнали, что делал солист The Prodigy перед смертью

МОСКВА , 5 мар — РИА Новости . Накануне своей смерти фронтмен британской группы The Prodigy Кит Флинт принимал участие в пятикилометровом кроссе в британском городе Челмсфорд, пишет Daily Mail.

Отмечается, что музыкант преодолел дистанцию за рекордное для него время — 21 минуту и 22 секунды.

Как указывает издание, музыкант находился в приподнятом настроении и был в хорошей физической форме.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. В группе сообщили, что музыкант покончил с собой.

В конце 1980-х Кит Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем The Prodigy. Первое время он выступал с группой в качестве танцора, а в 1996-м впервые записал сингл как вокалист.