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Медведев поделился «худшими подозрениями» о выборах на Украине 

Газета.Ru + ещё 12 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» выразил сомнения в том, что предстоящие выборы президента Украины пройдут без фальсификаций.
По его словам, президентская гонка на Украине проходит «с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм», в том числе европейских. В частности, премьер напомнил о запрете гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах и закрытии избирательных участков на российской территории.
"Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее", — сказал Медведев.
Он отметил, что запрет россиянам выступать в роли наблюдателей на выборах свидетельствует о том, что «правящему режиму есть что скрывать».
Ранее Медведев завил о готовности к диалогу с новым руководством Украины.
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Другое , В мире , Конфликты , Социология , Украина , Дмитрий Медведев , Газета "Труд"
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