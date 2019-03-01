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Нафтогаз объявил себя победителем по иску против России об активах в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона получила «позитивное» решение арбитражного трибунала в Гааге по иску против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму; он добавил, что решение суда о сумме компенсации ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.
«Во-первых, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как страна виновата в потере наших активов и должна ответить за это», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию украинского «Пятого канала».
По его словам, согласно решению суда, Россия должна будет выплатить Нафтогазу компенсацию. При этом украинская сторона оценивает свои «убытки» в 5 млрд долларов. «Но окончательная сумма будет предметом следующего слушания», — добавил он.
В мае прошлого года Нафтогаз заявлял, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму. В Кремле отметили, что Россия не направляла представителей на этот судебный процесс и не считает себя стороной данного вопроса.
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Другое , В мире , Политика , СНГ , Экономика , Нафтогаз , РИА Новости , Гаага , Республика Крым
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