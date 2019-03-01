Зеленский готов к переговорам с Россией 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверен, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Российской Федерацией относительно прекращения войны на востоке страны.
"Главная цель каждого украинца — это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — это только переговоры", — заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», который принадлежит олигарху Коломойскому.
Зеленский, как и все украинcкие кандидаты за редким исключением, уверен, что Россия и Украина ведут реальную войну. Поэтому, по его мнению, уйти от переговоров не удастся. При этом он подчеркнул, что никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности страны быть не может. Зеленский также напомнил, что Минские договоренности в настоящее время не работают и предложил в этой связи расширить стол переговоров, пригласив к разрешению ситуации на Донбассе Великобританию и США.
Заметим, что именно украинская сторона не выполняет Минские соглашения, регулярно нарушая перемирие и инициируя обстрелы территории народных республик, что подтверждается и наблюдениями специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта. О деструктивной позиции Киева и его политически мотивированном нежелании исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Минскими соглашениями неоднократно заявлял МИД России и представители народных республик. Равно как не ново и предложение расширить список спонсоров мирного урегулирования за счет приглашения за стол переговоров США, Великобритании и даже Китая. С такими инициативами выступали и Тимошенко, и Порошенко. Таким образом, заявление фаворита украинских выборов говорит только о том, что он не читал текст Минских соглашений, и, например, не знает, что Россия не является стороной сугубо внутриукраинского конфликта, каковой факт признан Совбезом ООН. Из этого незнания, вероятно, возникли и утверждения Зеленского об идущей между Украиной и Россией войной.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За главный пост борются 44 кандидата, однако основных претендентов на выход во второй тур только четыре: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.