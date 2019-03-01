Зеленский готов к переговорам с Россией

"Главная цель каждого украинца — это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — это только переговоры", — заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», который принадлежит олигарху Коломойскому.

Зеленский, как и все украинcкие кандидаты за редким исключением, уверен, что Россия и Украина ведут реальную войну. Поэтому, по его мнению, уйти от переговоров не удастся. При этом он подчеркнул, что никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности страны быть не может. Зеленский также напомнил, что Минские договоренности в настоящее время не работают и предложил в этой связи расширить стол переговоров, пригласив к разрешению ситуации на Донбассе Великобританию и США.

Заметим, что именно украинская сторона не выполняет Минские соглашения, регулярно нарушая перемирие и инициируя обстрелы территории народных республик, что подтверждается и наблюдениями специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта. О деструктивной позиции Киева и его политически мотивированном нежелании исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Минскими соглашениями неоднократно заявлял МИД России и представители народных республик. Равно как не ново и предложение расширить список спонсоров мирного урегулирования за счет приглашения за стол переговоров США, Великобритании и даже Китая. С такими инициативами выступали и Тимошенко, и Порошенко . Таким образом, заявление фаворита украинских выборов говорит только о том, что он не читал текст Минских соглашений, и, например, не знает, что Россия не является стороной сугубо внутриукраинского конфликта, каковой факт признан Совбезом ООН . Из этого незнания, вероятно, возникли и утверждения Зеленского об идущей между Украиной и Россией войной.